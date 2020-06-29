جونسون: كورونا كابوس مروع وكارثة.. تعرضنا لصدمة هائلة

قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا إن أزمة فيروس كورونا كانت كارثة حلت على بريطانيا والحكومة ستنظر فيما إذا كانت أي أخطاء قد ارتكبت لكن الوقت ليس مناسبا لفتح تحقيق في الأخطاء.

وبحسب (رويترز) قال جونسون لإذاعة تايمز "كانت كارثة" وأضاف "دعونا لا نخفف من وقع الكلمات، أعني أن هذا كان كابوسا مروعا لبلادنا التي تعرضت لصدمة هائلة".

وقال جونسون، الذي أمضى بعض الوقت في وحدة للرعاية المركزة يكافح مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، إن الحكومة مدينة لكل من ماتوا أو عانوا بأن تنظر "فيما قد يكون سار بطريقة خاطئة ومتى".

وتابع "أتفهم ذلك تماما وسنفعله. لكنني أعتقد أن الوقت غير مناسب الآن،... والجميع منهك، لا أعتقد أن الوقت مناسب الآن لتخصيص قسم كبير من وقت الحكومة لذلك".

وقال "لكننا نتعلم الدروس طوال الوقت".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطط لإنفاق مليار جنيه إسترليني إضافي (1.24 مليار دولار) على بناء المدارس، ليكون هذا بمثابة محرك لتنشيط الاقتصاد البريطاني وسط الركود المتوقع أن يستمر لما بعد جائحة كورونا.

وقالت الحكومة إن "هذا النشاط سريع المسار سيدعم بصورة أكبر الخطط الحكومية لحماية الوظائف والدخول وتعزيز تعافي اقتصاد البلاد من تداعيات الجائحة".

وأشارت إلى أن الإنفاق على 50 مشروعا على مدار العامين المقبلين سيبدأ برنامجا "تحويليا" مدته عشر سنوات للنهوض بمباني المدارس.

وقال جونسون :"بينما نعود من الوباء، من المهم أن نضع الأسس لبلد تتاح فيه الفرصة للجميع للنجاح".

وفي مقابلة مع "تايمز راديو" اليوم الاثنين، قال جونسون إنه يتوقع "أوقاتا عصيبة" للاقتصاد البريطاني.