فيتنام: تحقيق معدل النمو الذي يستهدفه رئيس الوزراء في 2020 مستحيل

قال دونج مانه هونج مدير إدارة إجمالي الناتج المحلي في مكتب الإحصاء العام بفيتنام في إيجاز صحفي اليوم إن تحقيق معدل النمو الذي يستهدفه رئيس الوزراء نجوين شوان فوك للعام الحالي وهو 8ر6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي "مستحيل".

وبحسب "الألمانية" نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هونج القول إن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بواقع 36ر0 في المئة وهو اقل معدل نمو منذ 1990.

من ناحيته قال نجوين تي هونج نائب مدير مكتب الإحصاء العام إن الحكومة تراجع عن كثب موقف جميع الصناعات لتحديد القطاعات التي يمكنها أن تنعش الاقتصاد بسرعة.

من ناحية أخرى قال دو تي نجوك رئيس إدارة الأسعار في مكتب الإحصاء العام إن فيتنام ستتمكن من السيطرة على معدل التضخم في حدود 4 في المئة خلال العام الحالي في ظل الخطوات التي تتخذها الحكومة لمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وتباطأت وتيرة التضخم في فيتنام بفضل تراجع أسعار البنزين والغاز والطاقة بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة لخفض التكلفة. كما تراجعت أسعار تذاكر السفر والترفيه.