الأحوال المدنية : 100 ألف وثيقة للمواطنين تم إيصالها لمنازلهم خلال تعليق الحضور للعمل

أصدرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 100 ألف وثيقة (سجل الأسرة وشهادة الميلاد) للمواطنين (ذكور وإناث) عبر منصة وزارة الداخلية "أبشر" وإيصالها لمنازلهم من خلال الشريك الاستراتيجي "البريد السعودي" وذلك خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة تطبيقا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتم طباعة الوثائق في 13 مركز خصصت لطباعة شهادات الميلاد وسجلات الأسرة في مختلف مناطق المملكة مجهزة بأحدث التقنيات يقوم بتشغيلها فريق من منسوبي الأحوال المدنية.

وأسهم التعاون بين الأحوال المدنية ومنصة "أبشر" من جهة وشركاء الخدمات وهم (وزارة الصحة ووزارة العدل والبريد السعودي ) من جهة أخرى في تقديم الخدمات إلكترونيا وإيصال الوثائق للمواطنين في منازلهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب.