صورة جوية لأحد الأحياء العشوائية في بومباي حيث جاءت الهند رابعا في عدد الإصابات بكورونا

صورة جوية لأحد الأحياء العشوائية في بومباي حيث جاءت الهند رابعا في عدد الإصابات بكورونا بعد أمريكا وروسيا والبرازيل.