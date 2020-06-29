صورة جوية لأحد الأحياء العشوائية في بومباي حيث جاءت الهند رابعا في عدد الإصابات بكورونا بعد أمريكا وروسيا والبرازيل.
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- صورة جوية لأحد الأحياء العشوائية في بومباي حيث جاءت الهند رابعا في عدد الإصابات بكورونا
أحداث في صور
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