استراتيجية جديدة لصندوق التنمية الزراعية تستهدف التنمية الريفية والأمن الغذائي

كشف المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، عن موافقة مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني على استراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة (2021 - 2025).

وأكد الوزير الفضلي أن الأهداف الاستراتيجية الجديدة تتميز بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، واستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، وتأتي متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بها من برامج، مشيدا بالدعم الذي تحظى به منظومة البيئة والمياه والزراعة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى قيادة عملية التحول في الصندوق للأعوام المقبلة، وتعظيم دوره المستقبلي من خلال الاستمرار في دعم القطاعات الزراعية الرئيسة المستهدفة في الاستراتيجية الزراعية وهي، (الدواجن، والبيوت المحمية، والاستزراع المائي)، والتنمية الريفية المستدامة، والتوسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات المساندة للقطاع الزراعي، ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج بالمحاصيل المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، مع المحافظة على التوازن المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوطين المحتوى المحلي، وتحقيق أهداف الصندوق التنموية، كما أن الصندوق سيعمل على رفع حجم الإقراض وتحديث لوائحه الائتمانية للحصول على القروض أثناء الفترة المقبلة من أجل مواكبة النمو المتزايد في هذا القطاع المهم.

من جهته، ذكر منير السهلي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، مدير عام الصندوق، أن الاستراتيجية الجديدة هي امتداد لنجاح الاستراتيجية السابقة للفترة (2016 - 2020) التي حققت التوازن المالي والاستدامة المالية، حيث استطاع الصندوق خلال تلك الفترة تحقيق التوازن المالي ورفع كفاءة الإنفاق من خلال تحويل عجز بقيمة 568 مليون ريال عام 2015 إلى فائض بحدود 50 مليون ريال في 2019، وزيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية من نحو 450 مليون ريال في 2016 إلى نحو 1900 مليون ريال خلال العام الماضي 2019، إضافة إلى إنجاز أهداف هذه الاستراتيجية التمويلية والنوعية والتشغيلية المتميزة.

وأضاف السهلي أن الصندوق ينظر إلى ضرورة مواكبة الاستراتيجية الزراعية التي تركز على التنمية الريفية والأمن الغذائي، وانطلاقا من "رؤية 2030" كونها ممكنا أساسيا في القطاع الزراعي، وتمويله لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة والتركيبة المحصولية حسب الميز النسبية للمناطق، وتشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين الإنتاجية الزراعية.

وأفاد بأن مشروع الاستراتيجية الجديد يركز على تحديث الاستراتيجيات والأنظمة لجميع قطاعات الصندوق وإداراته المختلفة، ويشمل في نطاقه تطوير الخطط التنفيذية وقياسها لمؤشرات الأداء ومتابعته وتطويره، ورفع مستوى التحول الرقمي في تقديم خدمات الصندوق بما يكفل نمو الصندوق وبناء قدرات العاملين فيه كافة.

وبين السهلي أن الآثار الإيجابية لمساهمات الصندوق انعكست على تطوير أداء القطاع الزراعي في المملكة، وزيادة نموه خلال الأعوام الماضية، وتتمثل هذه الانعكاسات فيما تشهده المملكة من طفرة كبيرة في المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية، وما زال الصندوق يواصل إنجازاته المتميزة، إذ بلغ إجمالي القروض المعتمدة منذ بدء نشاط الصندوق، حتى نهاية العام المالي 2019 (1440 / 1441هـ)، أكثر من 460 ألف قرض، قيمتها الإجمالية المعتمدة أكثر من 51 مليار ريال.