تمهيدا لعودتها إلى التحليق .. «بوينج» تبدأ اختبارات طائرة «ماكس» اليوم

قالت مصادر مطلعة، "إن من المقرر أن يبدأ طيارون وأطقم اختبار من إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة وشركة بوينج اليوم، حملة تستمر ثلاثة أيام لاختبار الطائرة 737 ماكس تمهيدا لعودتها إلى التحليق".

ووفقا لـ"رويترز"، يمثل هذا الاختبار لحظة فارقة في حياة الشركة بعد أسوأ أزمة شهدتها "بوينج" على الإطلاق التي تفاقمت بعد أن تسببت جائحة كوفيد - 19 في ركود صناعة الطيران والطلب على الطائرات.

وكان قرار منع طائرات 737 ماكس الرائجة من الطيران في آذار (مارس) 2019 - بعد مقتل 346 شخصا في سقوط طائرتين في إثيوبيا وإندونيسيا - أدى إلى رفع دعاوى قضائية وإلى تحقيقات في الكونجرس ووزارة العدل الأمريكية، وقطع مصدر دخل رئيس لشركة بوينج". وقال مصدر "إن طاقم الاختبار سينطلق، بعد اجتماع توجيهي يستمر عدة ساعات، بطائرة 737 ماكس 7 مزودة بأجهزة الاختبار من مهبط "بوينج" بالقرب من سياتل".

وسينفذ الطاقم سيناريوهات مرسومة مسبقا أثناء التحليق مثل الدوران بزاوية حادة والقيام بعدة مناورات أكثر صعوبة في مسار يتركز في الأساس فوق ولاية واشنطن.

وأكد مصدر أن خطة الاختبار التي تنفذ على ثلاثة أيام قد تشمل‭ ‬الهبوط ثم الإقلاع مباشرة عقب ملامسة العجلات الأرض مع تعديل خطة الطيران وتوقيتاتها وفقا لحالة الطقس وعوامل أخرى.