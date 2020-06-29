الاتحاد .. 3 أسابيع في عسير

المولد في تدريب لياقي صباحي. مركز الاتحاد الإعلامي

أكد حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، أنه تم الانتهاء من إجراء الترتيبات اللازمة لإقامة الفريق الأول في منطقة عسير نحو ثلاثة أسابيع خلال الفترة من 5 حتى 25 تموز (يوليو) المقبل، من حيث مقر إقامة الفريق، وملعب وصالة التدريب بالشكل الذي يضمن تحقيق المعسكر أهدافه، وقال “سيتم إعلان المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال المعسكر ومواعيد إقامتها، لاحقا”.

فنيا، أشرف المدرب البرازيلي كاريلي، على التدريبات الصباحية في صالة الحديد، حيث اجتمع باللاعبين وشرح برنامج الإعداد الذي يتضمن تدريبات صباحية ومسائية من أجل تحضير الاتحاد لاستئناف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في آب (أغسطس) المقبل، الذي يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب المسابقة مع تبقي ثماني جولات.