التطبيق يؤخر السنين والغامدي

رفض مشرف السلامة والمختص بتطبيق البروتوكول الصحي في الاتفاق، دخول عدد من اللاعبين، في مقدمتهم الثنائي عمر السنين، وحامد الغامدي، لعدم تحميل تطبيقي “تباعد” و”توكلنا” في جوالاتهم، تماشيا مع قرار وزارة الرياضة.
واضطر اللاعبون إلى الجلوس أمام بوابة الدخول لتحميل “تباعد” و”توكلنا” الذي استغرق وقتا طويلا، ما أدى إلى تأخرهم، للحاجة إلى تحديث الهاتف ثم التحميل.
وكانت وزارة الرياضة قد أوصت بعدم السماح بدخول أي شخص إلى المنشأة الرياضية لا يحمل في جواله تطبيقي “تباعد” و”توكلنا”، كواحد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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