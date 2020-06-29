«الدارة» تتيح للقارىء العربي تصفح ربع إصداراتها عبر الإنترنت

تهدف خطوة "الدارة" إلى تمكين المعرفة ونشرها."واس"

أتاحت دارة الملك عبالعزيز ربع إصداراتها دفعة واحدة لقراء المحتوى العربي في العالم على شبكة الإنترنت عبر نهج الوصول الحر Open Access، ضمن خطتها للتحول الإلكتروني، التي بدأت بها بصورة مكثفة منذ خمسة أعوام. وتهدف خطوة الدارة، إلى تمكين المعرفة للجميع، بصفتها حقا إنسانيا تضمنه القوانين الدولية الصادرة عن المنظمات ذات العلاقة.

وجاءت هذه الخطوة ثمرة لمشاركاتها الموسمية في أسبوع الوصول الحر الدولي، ضمن كوكبة من المؤسسات المماثلة في العالم، بعد إسهامها في أنشطة هذه الأسابيع بالمحاضرات والمعارض.

واختارت دارة الملك عبدالعزيز طائفة من إصداراتها "83 كتابا"، ذات المحاور والموضوعات المختلفة، التي تتعلق بتاريخ المملكة والتاريخ العربي والإسلامي وجغرافيتها وآثارها، ونشرت هذه الكتب في مراحل مختلفة من عمر الدارة. وأكدت دارة الملك عبدالعزيز أن هذا الإجراء وفق تقنيات الوصول والإفادة، يضمن لها حفظ حقوقها الفكرية والمادية، وحفظ منتجاتها العلمية من القرصنة والتعدي، داعية جميع المؤسسات العلمية والتعليمية والتدريبية، داخل المملكة وخارجها، إلى اتخاذ الخطوة نفسها للإسهام في اقتصاد المعرفة على المستوى العالمي.