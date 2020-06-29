القصبي يؤكد أهمية دور الإعلام الخاص في إبراز قضايا المملكة

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الإعلامي الخاص في المملكة ومشاركته الإعلام الرسمي في إبراز القضايا التي تهم السعودية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وتطرق وزير الإعلام، خلال اجتماعه بمسؤولي القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة، عبر تقنية الاتصال المرئي أمس، إلى التحديات والصعوبات التي تواجه القنوات والإذاعات الخاصة في المملكة، والتطلعات إلى صناعة إعلام مؤثر وتطوير الكفاءات الإعلامية من خلال التدريب وعقد الشراكات مع كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية، والجهات ذات الصلة.

وشدد على أهمية وضع الاستراتيجيات والسياسات للعمل الإعلامي لتحقيق قصص النجاح، إضافة إلى أهمية التخطيط البرامجي المسبق للتغطيات، مستشهدا بالمواسم المقبلة للمملكة، مثل إجازة الصيف وموسم الحج، وذكرى اليوم الوطني.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عديد من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل التلفزيوني والإذاعي للقطاع الخاص في المملكة.

وناقش الاجتماع بعض الحلول بما يمكن الإعلام الخاص ليقوم بدوره المأمول منه كمنصات إعلامية توظف قدراتها وإمكاناتها للوصول إلى المتلقين وتقديم المحتوى الإعلامي الرزين، الذي يلبي حاجات ورغبات المجتمع بكامل شرائحه المختلفة.