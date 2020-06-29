أرباح الشركات الصناعية في الصين ترتفع إلى 82 مليار دولار لأول مرة منذ 6 أشهر

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية في أيار (مايو)، وذلك للمرة الأولى خلال ستة أشهر، ما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يكتسب قوة دفع ويحسن توقعات الاستثمار والوظائف في القطاع.

ووفقا لـ"رويترز"، قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين إن أرباح الشركات الصناعية في أيار (مايو) ارتفعت 6 في المائة، على أساس سنوي إلى 582.3 مليار يوان (82.28 مليار دولار)، بحسب بيان صدر أمس.

وجاء ذلك عقب هبوط 4.3 في المائة، في نيسان (أبريل)، وهي أيضا أكبر زيادة شهرية منذ آذار (مارس) 2019.

ويتحسن النشاط الاقتصادي في الصين بوضوح منذ رفع إجراءات احتواء الفيروس الصارمة، التي أصابت الأعمال بشلل شبه تام على مدى أسابيع، لكن التعافي ليس متوازنا وما زال الطلب ضعيفا في الداخل والخارج وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات وركود عالمي.

وقال تشو هونج كبير مسؤولي الإحصائيين في المكتب في البيان إنه رغم النمو، الذي سجلته البلاد الشهر الماضي، فإن الطلب في السوق يظل ضعيفا نسبيا في ظل الوباء، وإن استدامة تعافي الأرباح تستوجب مزيدا من المتابعة".

وتأثرت أرباح المصانع الصينية بأكبر انخفاض في أسعار تسليم باب المصنع فيما يزيد على أربعة أعوام في الشهر ذاته، بينما تراجعت الصادرات من جديد، لتمحو مكسبا لم يكتب له الدوام في نيسان (أبريل).

وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2020، تراجعت أرباح الشركات الصناعية 19.3 في المائة، عن الفترة المقابلة من العام الماضي إلى 1.84 تريليون يوان.

ولقي نمو أرباح أيار (مايو) دعما من تعافي الأرباح في صناعات رئيسة مثل تكرير النفط والكهرباء والكيماويات والصلب.

وانخفضت أرباح الشركات الصناعية الرئيسة في الصين 19.3 في المائة، على أساس سنوي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بحسب ما أظهرته بيانات مصلحة الدولة الصينية للإحصاء أمس.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد وصل إجمالي أرباح الشركات الصناعية، التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (نحو 2.8 مليون دولار) إلى 1.84 تريليون يوان خلال الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) من العام الجاري.

وأظهرت البيانات أن انكماش الأرباح تقلص من انخفاض 27.4 في المائة، في الأربعة أشهر الأولى، وخلال الخمسة أشهر الأولى، حققت الأرباح في عشرة من بين 41 قطاعا صناعيا تم مسحها نموا على أساس سنوي، بينما شهد 30 قطاعا تراجعا في الأرباح، وفقا للمصلحة.

وانخفضت الأرباح لصناعة التعدين وقطاع الصناعات التحويلية 43.6 في المائة، و16.6 في المائة، على أساس سنوي. وشهد قطاع التصنيع الصيني خلال الشهر الجاري، زيادة في القروض الجديدة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مع تعزيز الدولة الدعم المالي وسط وباء كوفيد - 19.

وبحسب لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، فإنه خلال الفترة بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو)، تدفقت قروض جديدة إجمالي قيمتها 1.4 تريليون يوان "نحو 197 مليار دولار" إلى المصنعين الصينيين بزيادة 10.1 في المائة على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوى منذ 2014.

وقال يه يان فيه مسؤول في اللجنة، "إنها طلبت من المؤسسات المصرفية والتأمينية تعميق جهودها لتيسير الارتقاء الصناعي في القطاع الصناعي والمساعدة على استقرار سلاسل التصنيع والإمداد وسط الوباء"، وفقا لوكالة "شينخوا".

وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مثلت القروض الجديدة في القطاع الصناعي 11.3 في المائة من إجمالي القروض الجديدة، بارتفاع 6.7 نقطة مئوية عن المستوى المسجل في بداية العام. وحتى نهاية الربع الأول، بلغ معدل القروض المتعثرة للقطاع 4.5 في المائة دون تغيير عن المستوى المسجل في بداية العام.

وأضاف يه أن "التدابير المناسبة مثل تأجيل سداد القروض التي تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة على مواجهة الوباء قد حققت المستهدف منها"، وفي نهاية أيار (مايو)، بلغت القروض الشاملة القائمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي أصدرتها البنوك 13.08 تريليون يوان، بزيادة 27.56 في المائة على أساس سنوي.

وضخ البنك المركزي الصيني أمس، أموالا في النظام المصرفي عن طريق إعادة الشراء العكسية، للحفاظ على السيولة. وضخ بنك الصين الشعبي إجمالي 120 مليار يوان "نحو 16.93 مليار دولار" في السوق، من بينها 40 مليار يوان من خلال إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام بسعر فائدة 2.2 في المائة و80 مليار يوان في عقد لمدة 14 يوما، بسعر فائدة 2.35 في المائة، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وفي سياق متصل، قالت هيئة التخطيط الصينية، اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن سياسة خفض أسعار الكهرباء بنسبة 5 في المائة، ستمدد حتى نهاية العام لمساعدة الشركات، التي تعاني تداعيات جائحة كوفيد - 19.

وكانت اللجنة قد أعلنت خلال المراحل الأولى من التفشي في شباط (فبراير) خفض أسعار الكهرباء من أول شباط (فبراير) إلى 30 حزيران (يونيو).

وأوضحت اللجنة أمس أن الشركات ستواصل التمتع بالأسعار المخفضة بين أول تموز (يوليو) و31 كانون الأول (ديسمبر) إذ تعمل الحكومة على خفض تكاليف التشغيل على الشركات وحماية الوظائف.

وتابعت اللجنة في مذكرة لوكالاتها المحلية ومشغلي شبكات الكهرباء الكبرى التابعة للدولة "في ظل الظروف الحالية، ينبغي أن يدرك منظمو الأسعار المعنيون تماما أهمية خفض تكلفة الإنتاج والتشغيل للشركات ودوره في حماية الوظائف وسبل العيش وكيانات السوق".