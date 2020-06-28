البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 1.31 مليون حالة والوفيات 57070 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19-" في البرازيل إلى31ر1 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب "الألمانية" أشارت البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البرازيل بلغ 57070 حالة، وتعافى 727 ألفا و715 شخصا من المصابين حتى الآن .

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 17 أسبوعا.