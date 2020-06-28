البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 1.31 مليون حالة والوفيات 57070 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19-" في البرازيل إلى31ر1 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبحسب "الألمانية" أشارت البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البرازيل بلغ 57070 حالة، وتعافى 727 ألفا و715 شخصا من المصابين حتى الآن .
وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 17 أسبوعا.
أخبار
- منع التجول 24 ساعة في بيش ومنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من اليوم
- تطبيق "توكلنا": قريبا إتاحة تصريح المشي لمدة ساعة يوميا.. والتنقل داخل وخارج المدن
- 119 إصابة جديدة بـ "كورونا" في السعودية ترفع الإجمالي إلى 511
- بدءا من الخميس.. تعديل أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية
- بعد شهرين من الإغلاق مدينة ووهان الصينية تحاول طي الصفحة
- السعودية: 2307 إصابات جديدة بفيروس كورونا
- غرامات مشددة تصل إلى مليون ريال لمخالفي إجراءات مواجهة كورونا
- إطلاق مبادرة "عودة" لتمكين المقيمين في المملكة من السفر لبلدانهم
- "نيوم" تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة
- غدا.. المراجعة الشهرية لأسعار البنزين في السعودية
أضف تعليق