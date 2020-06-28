لأول مرة منذ تفشي كورونا.. مدريد بلا وفيات في الـ 24 ساعة الماضية

قالت سلطات مدريد اليوم إنها لم تسجل حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ بداية تفشي الفيروس.

وبحسب "الألمانية" ذكرت رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياز ايوسو في تغريدة "على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى أخبار عظيمة، أمس كان أول يوم لا تسجل فيه مدريد حالات وفاة جديدة مضيفة أن التعاون سوف يضمن عدم تكرار هذا الكابوس.

وكانت مدريد الأكثر تضررا من تفشي الفيروس في إسبانيا، حيث سجلت 72 ألف حالة إصابة و 8400 حالة وفاة.

وأظهرت أحدث إحصاءات أن إسبانيا سجلت إجمالي 248 ألف حالة إصابة بالفيروس و 28300 حالة وفاة.