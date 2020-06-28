روسيا: إجمالي وفيات كورونا يتجاوز 9000

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم تسجيل 104 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9073 حالة وفاة.
وبحسب "الألمانية" نقل موقع "روسيا اليوم" أنه تم تسجيل 6791 إصابة جديدة بالوباء، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 634437، بينها 226277 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ952 حالة نشطة منذ يوم أمس.
وتماثل 5735 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ يوم أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين .399087
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