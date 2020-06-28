لتأسيس صناديق تستثمر في الشركات الناشئة .. "الاستثمار الجريء" توقع عقدا مع "رؤى للنمو"

وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء عقدا استثماريا مع صندوق الاستثمار الجريء (رؤى للنمو) المرخص من هيئة السوق المالية والمؤسس من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية ومجموعة آي مينا.

وجرى التوقيع عبر الاتصال المرئي بحضور المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء حيث وقع العقد الاستثماري الدكتور نبيل كوشك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء ومازن الداودالرئيس التنفيذي لشركة أصول وبخيت الاستثمارية.

و أوضح المهندس صالح الرشيد أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء استثمرت في صندوق رؤى للنمو من خلال برنامج الاستثمار في الصناديق والذي يعد أحد برامج الشركة بهدف تحفيز تأسيس صناديق للاستثمار الجريء تستثمر في الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة والتي تعد إحدى مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص والتي أطلقتها "منشآت".