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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

"بازوكا" حزمة بحجم 1.64 تريليون يورو تساهم في حماية الشركات الأوروبية

الاقتصادية من الرياض
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