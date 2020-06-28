السعودية : سنواصل جهود تمويل التنمية والعمل بالشراكة مع المجتمع الدولي لمواجهة "كورونا"

شارك الدكتور خالد منزلاوي نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة مؤخرا في الاجتماع رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية في عصر كوفيد 19 وما بعده الذي نظمه وفدي كندا وجامايكا المعتمدين لدى الأمم المتحدة بمشاركة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد الدكتور خالد منزلاوي في كلمته بهذه المناسبة أن السعودية بصفتها رئيسة لمجموعة العشرين لهذا العام ملتزمة بالمساعدة في معالجة التأثير العالمي والاقتصادي والاجتماعي والمالي لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث. مشيرا إلى أن المجموعة برئاسة المملكة تعترف بالتحديات التي يفرضها هذا الوباء خاصة على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل الأمر الذي دفع المجموعة إلى تنسيق استجابة دولية سريعة أثمرت عن تقديم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار لدعم تمويل الصحة العالمية وسيتم تخصيص هذه المساهمات للأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات وأعمال البحث والتطوير وتأتي هذه المساهمات لدعم الاستجابة والجاهزية لحالات الطوارئ على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأوضح أن مجموعة العشرين واسهاما منها في معالجة آثار الجائحة على الدول الفقيرة فقد قامت بتعليق تحصيل الديون على تلك الدول بهدف توفير الإغاثة الفعالة للبلدان المحدودة الموارد ويتيح لها إعادة توجيه مواردها لمكافحة الوباء. ونوه بإيمان المملكة بأهمية العمل الدولي المشترك وتنسيق الجهود من جميع القطاعات، بما في ذلك الدائنين من القطاع الخاص لمساعدة ودعم أكثر الفئات ضعفاً في العالم.

وأشار إلى أن السعودية ومن منطلق تعاونها مع المجتمع الدولي في مكافحة جائحة كوفيد 19 قدمت الدعم والمساعدة المالية للمنظمات والدول المحتاجة لدعم جهودها في مكافحة الجائحة حيث قدمت 210 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية و 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين و 150 مليون دولار للتحالف من أجل الاستعداد للوباء والابتكار. وأكد أن المملكة لم تأل جهدا في دعم التنمية وتمويلها وهي مستمرة وملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة ومع المجتمع الدولي من أجل التغلب على هذه الجائحة ومعالجة آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية على شعوب العالم. حضر الاجتماع بندر النهدي رئيس اللجنة الاقتصادية بوفد المملكة السكرتير أول.