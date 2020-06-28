كورونا يشل منتجعا أرجنتينيا شهيرا .. حضرت الثلوج وغاب المتزلجون

سان كارلوس دي باريلوتشي وجه مفضلة لسياح البرازيل وأورجواي.

تكسو الثلوج قمم الجبال، إلا أن المتزلجين غائبون، فيما تبقى محطة سان كارلوس دي باريلوتشي - من أشهر منتجعات التزلج في أمريكا الجنوبية - مقفرة في عز موسم الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، بسبب جائحة كوفيد - 19.

ويقول بيلين جارسيا بيرتونه (36 عاما)، الذي يدير فندقا تملكه عائلته منذ ثلاثة أجيال في المدينة، ويرأس هيئة السياحة فيها، "لقد أغلقنا، ولا نشاط لدينا بتاتا"، بحسب "الفرنسية". وتقع سان كارلوس دي باريلوتشي على بعد 1800 كيلو متر جنوب غرب بوينس آيرس، وتطل على بحيرة رائعة وهي رابع وجهة سياحية في الأرجنتين للأجانب. ويصنفها الوافدون من البرازيل وأوروجواي في المرتبة الثانية بعد بوينس آيرس بين وجهاتهم المفضلة على ما يفيد أصحاب الشركات السياحية.

في مطلع 2020، عندما كان وباء كوفيد - 19 لا يزال يبدو بعيدا، كانت باريلوتشي تحلم بتحسين النتائج الممتازة، التي سجلتها الموسم الماضي عندما أتى 112 ألف سائح للنزول في فنادقها من بينهم 15 ألفا في رحلات جوية مباشرة من البرازيل.

ويقول خوسيه ليبيا (46 عاما) مالك مطعم في سيرو كاتيدرال بأسى، "المدينة جميلة بل رائعة، تهطل الثلوج بكثافة عليها، إلا أنها مدينة دون سياح الآن".

على بعد 20 كيلو مترا من وسط باريلوتشي، يضم منتجع سيرو كاتيدرال للتزلج 120 كيلو مترا من المدرجات على مساحة 600 هكتار. في هذه المرحلة من العام تكون الاستعدادات للموسم الجديد على نار حامية، إلا أن جائحة كوفيد - 19 هذا العام حالت دون ذلك. ففي 20 آذار (مارس) الماضي، فرض الحجر الإلزامي على 44 مليون أرجنتيني. وقد خففت الإجراءات منذ ذلك الحين في جزء كبير من البلاد إلا أنه عزز مجددا في بوينس آيرس ومحيطها مع ارتفاع الإصابات، لكن الحدود تبقى مقفلة والرحلات الجوية التجارية معلقة.

يقول نيستور لوبيس دافالوس، رئيس جمعية رواد الأعمال في سيرو كاتيدرال، "لدينا مدرسة لتعليم التزلج منذ 22 عاما وهي المرة الأولى التي نجد أنفسنا فيها دون سياح. لقد خبرنا كثيرا من الأمور والفيروسات، لكن ما نشهده الآن لا يصدق!".

في 2009 أثرت إنفلونزا +إتش 1 إن 1+ سلبا في موسم السياحة المدرسية، وهو قطاع رئيس لاقتصاد المدينة التي تستقبل طوال العام بين 80 ومائة ألف تلميذ من المدارس الثانوية يأتون للاحتفال بنيلهم الشهادة الثانوية العامة، ويحتلون المراقص الليلية. في 2011، أغلق مطار المدينة لأشهر عدة بسبب سحب الرماد الناجمة عن ثوران بركان بوييهو الواقع على بعد 90 كيلو متر منها. وكانت بؤرة محلية لفيروس هانتا أسفرت عن 11 حالة وفاة في بلدة قريبة، وأبعدت السياح في 2018.