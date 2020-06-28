وفاة فنان الجرافيك ميلتون جلاسر .. صاحب شعار «أحب نيويورك»

صمم جلاسر الشعار لحملة سياحية عام 1977.

توفي ميلتون جلاسر، مصمم الجرافيك الأمريكي البارز، الذي ابتكر شعار "أحب مدينة نيويورك"، عن عمر يناهز 91 عاما، بحسب "رويترز".

وكان جلاسر قد صمم الشعار، الذي يضم فقط ثلاثة أحرف وبينها رسم قلب (I NY) لحملة سياحية 1977، وسرعان ما اكتسب الشعار شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، ووصف بأنه أكثر الشعارات التي تم تقليدها في التاريخ.

وقال جلاسر تعليقا على الشهرة التي حققها الشعار، إنه "فوجئ بما حدث لهذه الفكرة البسيطة للغاية".

كما قام بتصميم ملصق شهير للمغني بوب ديلان، وكان مؤسسا مشاركا لمجلة "نيويورك".

وقالت زوجته شيرلي، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن سبب وفاته سكتة دماغية. ولد جلاسر في حي برونكس في مدينة نيويورك 1929، ودرس في اتحاد كوبر لتقدم العلوم والفنون، وهي كلية في مانهاتن، وفي أكاديمية الفنون الجميلة في بولونيا في إيطاليا.

وفي 1954، أنشأ جلاسر، استوديوهات "بوش بن" مع ثلاثة من زملائه في كلية اتحاد كوبر، وساعد على إيجاد لغة بصرية جديدة في الفن التجاري، وبحث عن الإلهام من كل شيء، بدءا من أسلوب الفن الجديد إلى الرسم الصيني، ونحت القطع الخشبية، الذي اشتهرت به ألمانيا، والرسوم المتحركة في الثلاثينيات. وفي 1968، شارك جلاسر في تأسيس مجلة "نيويورك"، وكان مدير التصميم لتسعة أعوام. وفي 1974، أسس شركة التصميم الخاصة به، والمسماة (ميلتون جلاسر إنك) Milton Glaser, Inc.

وبعد ثلاثة أعوام، صمم شعار "I NY" مجانا، للمساعدة في الترويج للسياحة في مدينته نيويورك، وسط موجة جرائم وأزمة مالية.