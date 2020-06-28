«ديزني» تؤجل مجددا عرض نسختها الحديثة من «مولان»

الفيلم بطولة الممثلة ليو يي فاي دور.

أعلنت شركة والت ديزني، تأجيل العرض الأول لنسختها الجديدة من فيلم "مولان" حتى 21 آب (أغسطس) المقبل، في ضربة لدور العرض السينمائي، التي تسعى لأن تجتذب الأفلام الرائجة الجماهير من منازلهم، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر عرض "مولان" في آذار (مارس) الماضي، لكن تقرر تأجيله حتى 24 تموز (يوليو) المقبل، عندما أرغم الفيروس دور السينما في أنحاء العالم على الإغلاق، ليعلن تأجيل عرضه مرة أخرى، بحسب "رويترز". وقال آلان هورن، وآلان بيرجمان، الرئيسان المشاركان لاستوديوهات والت ديزني في بيان، "لقد غيرت الجائحة خططنا لإطلاق "مولان"، وسنظل نتحلى بالمرونة حسبما تتطلب الظروف، لكن ذلك لم يغير من إيماننا بقوة هذا الفيلم ورسالة الأمل والمثابرة التي يحملها".

وتكلف فيلم مولان 200 مليون دولار، وهو نسخة مصورة جديدة من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الذي سبق أن أنتجته "ديزني"، وتلعب الممثلة الأمريكية الصينية الأصل ليو يي فاي دور "مولان" بطلة الفيلم.

وكان أصحاب دور السينما يأملون أن يشهد تموز (يوليو) عرض "مولان"، وكذلك فيلم المخرج كريستوفر نولان "تينيت" للمساعدة على جذب الجماهير للعودة إلى دور السينما، إلا أنه تقرر تأجيل عرض كلا الفيلمين إلى آب (أغسطس) المقبل، مع عرض فيلم "تينيت" من إنتاج شركة وارنر بروس في 12 آب (أغسطس).

وتضررت دور العرض السينمائي بسبب إجراءات الإغلاق التي بدأت في منتصف آذار (مارس) جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى تسريح عشرات الآلاف من الموظفين واقتراض أموال لتجنب الإفلاس.

وبحسب شركة الأبحاث "كومسكور"، هناك نحو 780 دار عرض سينمائي مفتوحة في الولايات المتحدة.

وتنتظر سلاسل دور العرض في جميع أنحاء الولايات المتحدة أن تفتح أبوابها في تموز (يوليو) المقبل، وتخطط جميعها لفرض إجراءات وقائية لمواجهة الفيروس، بما في ذلك تحديد أعداد الزوار، وفرض إجراءات تنظيف إضافية، ووضع كمامات الوجه بالنسبة إلى الزوار والعاملين.