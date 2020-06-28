فرنسا تعتقل 6 أشخاص سرقوا جدارية لبانكسي

شرطيان يقفان بجوار جدارية بانكسي. «الفرنسية».

ألقت السلطات الفرنسية، القبض على ستة أشخاص فيما يتعلق بسرقة عمل فني لفنان الشارع البريطاني مجهول الهوية بانكسي من مسرح باتاكلان في باريس، بحسب "رويترز".

وعثر على الجدارية، التي تصور سيدة تغطي غلالة رقيقة وجهها، وتطرق حزينة بعينيها إلى الأرض، في منزل في مزرعة وسط إيطاليا، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد نحو عام ونصف العام من اختفائها.

وتجري السلطات تحقيقا رسميا مع اثنين من المعتقلين الستة للاشتباه بسرقتهما الجدارية في حين يشتبه بأن الأربعة الباقين عمدوا إلى إخفاء آثار السرقة.

ويعتقد أن اللصوص استخدموا مناشير محمولة، لخلع باب طوارئ الحريق، الذي رسم بانكسي الجدارية عليه قبل أن يجري نقلها في شاحنة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيطالية عندما عثر على العمل الفني.

مسرح باتاكلان، الذي يعد أحد أشهر مسارح باريس لحفلات موسيقى الروك، كان قد اقتحمه متشددون أثناء حفل موسيقي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في إطار هجمات منسقة في باريس ومحيطها ما أدى إلى سقوط 130 قتيلا.