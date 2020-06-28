«بك أفخر» .. السعوديون يحتفون بالممارسين الصحيين

في بادرة طيبة، تفاعل السعوديون والمقيمون مع الحملة المجتمعية، التي حملت شعار "بك أفخر"، تقديرا لجهود الممارسين الصحيين خلال جائحة كورونا.

وحرص السعوديون على تقديم عبارات الشكر والدعاء للمارسين الصحيين نظير جهودهم لمكافحة هذا الفيروس في حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، داعين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومساندتهم بالتقيد بالتعليمات.

ودعت وزارة الصحة إلى التفاعل مع الحملة المجتمعية، حيث كتبت في تغريدة في حسابها الرسمي في منصة التواصل "تويتر"، "شارك عبر الهاشتاق في شكر ممارس صحي تعرفه.. جهودهم وتضحياتهم ستبقى محل تقدير الجميع".

وتهدف الحملة إلى إشراك جميع أفراد المجتمع، بمختلف فئاتهم وشرائحهم، في توجيه رسالة شكر وتقدير إلى الممارسين الصحيين من خلال عدد من التصاميم.

وحظي الوسم في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ انطلاقه أمس، بعديد من التغريدات والصور لممارسين صحيين، تشيد بما قدموه من تضحيات كبيرة، وما بذلوه من جهود طيبة للتصدي لجائحة كورونا، حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.

وكتب عبدالله الحنيشل في تغريدة له، "طوال الأشهر الماضية والجيش الأبيض من الأطباء والممرضين والممارسين الصحيين يقف في الصف الأول، دفاعا عنا في جائحة كورونا.. شكرا لكم وحفظكم الله".

وشاركه الرأي محمد البكر وكتب، "في عائلتي الصغيرة خمسة أفراد ما بين طبيب وطبيبة، إضافة إلى ثلاث فتيات يعملن إخصائيات في أقسام فنية وإدارية طبية.. وإذا كنت أفتخر بهم جميعا، فإنني كمواطن أفتخر بكل ممارس صحي مهما كانت وظيفته أو جنسيته.. بكم جميعا نفخر ونفاخر.. وجزاكم الله عنا كل خير".

من جانبه، كتب صالح السلامة "الممارس الصحي يضحي بوقته وجهده، ويخاطر بصحته، من أجل سلامتي وسلامة المجتمع والوطن.. بك أفخر".

وكان توفيق الربيعة وزير الصحة، بعث برسالة إلى أبطال الصحة من أطباء وتمريض، الذين يقومون بدور كبير في التصدي لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الربيعة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إلى أبطال الصحة الذين يعملون ليل نهار بلا كلل ولا ملل، نقدر لكم التفاني والإخلاص والتضحية"، مضيفا "شكرا لكم من القلب، فأنتم من تحمون صحة الوطن، بعد الله".

هذا، وقدمت وزارة الصحة شكرها في تغريدة قالت فيها، "شكرا لأبطال الصحة من الممارسين الصحيين الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، ويحافظون على هذا الوطن وأهله، هم أبطالنا وبهم نفخر".