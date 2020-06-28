زيدان: التدريب منهك .. سأتقاعد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه لا يعتزم الاستمرار في العمل كمدرب حتى بلوغ سن التقاعد، وقال، "لن أظل مدربا لـ20 عاما، سأتقاعد في وقت مبكر".

ورأى زيدان أن تفكيره استمر كلاعب كرة، وقال، "كنت كذلك على مدار 18 عاما، وعندما سألوني عما إذا كنت سأصبح مدربا، قلت، لا، فهو أمر ينهك المرء". وأضاف "حالفني الحظ لأدرب اللاعبين الأفضل وأنا أستمتع بهذا، وتعجبني المباريات، لكن التدريب يعجبني أكثر، فهو الذروة"، محذرا من التقليل من شأن الخصم إسبانيول صاحب المركز الأخير، وقال، "ستقاتلون للحصول على النقاط الثلاث في أرض الخصم".

ويملك ريال مدريد 68 نقطة، ويأمل في استعادة الصدارة بعد تعثر برشلونة "69 نقطة" بالتعادل مع سيلتا فيجو 2/2.