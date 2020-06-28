رسالة كاريلي: احضروا

فاجأ البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، اللاعبين أمس برسالة على جوالاتهم تطالبهم بالحضور إلى التدريبات 8:40 مساء، رغم أن إدارة الفريق أبلغت اللاعبين بالموعد المبدئي لانطلاق التدريبات وهو مساء الغد.

ووصل كاريلي مع أفراد الجهاز الفني واللاعبين الأجانب أمس إلى جدة، حيث تم إجراء المسحة الطبية في مستشفى في جدة مصطحبين تقارير لفحص كورونا من مستشفى برازيلي، في حين يصل المهاجم التونسي أنيس البدري اليوم من تونس.

في المقابل، أعلن الحارس مارسيلو جروهي، إصابته بفيروس كورونا بعدما أجرى المسحة الطبية في البرازيل حيث تخلف عن مرافقة كاريلي واللاعبين برونو، رومارينيهو، وجوناس.