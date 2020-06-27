فرنسا تعتقل 6 أشخاص بسبب سرقة جدارية فنان الشارع المجهول بانكسي

قال مصدر قضائي اليوم إنه ألقي القبض على ستة أشخاص في فرنسا فيما يتعلق بسرقة عمل فني لفنان الشارع البريطاني مجهول الهوية بانكسي من مسرح باتاكلان في باريس.

وبحسب (رويترز) عثر على الجدارية، التي تصور سيدة تغطي غلالة رقيقة وجهها وتطرق حزينة بعينيها إلى الأرض، في منزل بمزرعة بوسط إيطاليا في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من اختفائها.

وقال المصدر إن تحقيقا رسميا يجري مع اثنين من المعتقلين الستة للاشتباه بسرقتهما الجدارية في حين يشتبه بأن الأربعة الباقين عمدوا إلى إخفاء آثار السرقة.

ويعتقد أن اللصوص استخدموا مناشير محمولة لخلع باب طوارئ الحريق الذي رسم بانكسي الجدارية عليه قبل أن يجري نقلها في شاحنة، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيطالية عندما عثر على العمل الفني.