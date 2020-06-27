مؤتمر دولي في السعودية: دور محوري للاستثمارات المستدامة في التعافي العالمي من الأزمات

عقدت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الخميس الماضي ثاني فعاليات سلسلتها الافتراضية، وذلك تحت شعار "لا تنسوا كوكبنا!"، وجمعت المؤسسة وهي مؤسسة عالمية جديدة غير ربحية تتولى إدارة وتنظيم الفعاليات السنوية لمبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، نخبة مؤثرة من صناع القرار والشخصيات المهمة في مجال المال والاقتصاد، لتحديد العناصر الرئيسية التي يجب تبنيها في الخطة العالمية للتعافي المستدام، بما يتماشى واتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتابع الحدث أكثر من 10 آلاف مشاهد من أكثر من 100 دولة، في بث حي مباشر.

وخلال كلمته التي افتتح بها المؤتمر الافتراضي، قال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: "إن هذه الفعالية (الافتراضية) ملهمة فعلاً ونجحت في جمع كوكبة من أهم قيادات الفكر في العالم". وأضاف: "إن التعاون وتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص ضروري جداً للتوصل إلى خطة للتعافي المستدام".

ومن جانبها، وصفت برون بوارسون، وزيرة الدولة الفرنسية للانتقال البيئي والتضامن، الأزمة الراهنة بأنها "أقرب شبهاً بما كنا عليه في العام 1945 منها إلى أزمة العام 2008 والأزمات التي عرفناها في سبعينيات القرن الماضي. وإني لأجد أن أقرب نموذج لما يحتاج إليه العالم حالياً هو خطة مارشال مستدامة مراعية للبيئة وأعتقد أننا بحاجة إلى خطة مارشال للقرن الحادي والعشرين".



وفي تعليقه عن مستقبل قطاع الطاقة، تحدث الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة في السعودية عن دور حكومة المملكة، قائلاً: "نسعى إلى أن نكون نموذجاً يحتذى به ونتولى تنفيذ برنامج كفاءة جاد ودقيق. وفي العام 2030، سوف توفر مصادر الطاقة المتجددة 50% من إنتاج الكهرباء في المملكة".

وشدد موكيس أمباني، رجل الأعمال الهندي ورئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري في شركة ريلاينس إندستريز، على أهمية حماية البيئة وصون الطبيعة في كوكبنا، وقال: "أعتقد أن الطبيعة هي التكنولوجيا الأمثل، والتي لا يمكن للإنسان مضاهاتها. وهي تعلمنا كيفية إعادة التدوير".

وترى د. جين غودول، مؤسسة معهد جين غودول، وسفيرة الأمم المتحدة للسلام في المملكة المتحدة، أن عدم الاقتداء بآليات الطبيعة هو الذي أدى إلى تفشي الجائحة الراهنة، وقالت: "على مدى زمن طويل، كان العلماء يتوقعون تفشي جائحة صحية مثل هذه التي نعيشها اليوم. وما هي إلا نتاج عدم احترامنا للبيئة والكائنات التي تعيش في كنفها".

وقال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، في كلمته أن "الأزمة القائمة أوضحت لنا مخاطر وتكلفة إهمال بيئتنا الطبيعية وما نرتكبه بحق كوكبنا. لذا الرسالة التي نسعى إلى نشرها اليوم هي ألا تنسوا كوكبنا!".

وتأتي سلسلة الفعاليات الافتراضية التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ضمن مجموعة من الفعاليات المهمة التي تنظمها المؤسسة، والتي تتوجها بانعقاد المؤتمر السنوي للمبادرة في العاصمة الرياض يومي 28 و29 أكتوبر 2020.

وكانت المؤسسة قد أصدرت أخيرا تقريرها الأول الذي تستهل به سلسلة من تقارير تحمل عنوان "تأثير"، في إطار رعايتها لألمع الأفكار من جميع أنحاء العالم ومساعدتها في إحداث تأثير ايجابي في البشرية على نحو مستدام.



وقد اشتملت قائمة المتحدثين خلال الحدث الافتراضي، على كل من:



- الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية

- ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

- برون بوارسون، وزيرة الدولة للانتقال البيئي والتضامن، فرنسا

- جاكيه أتالي، الكاتب والخبير الاقتصادي ورئيس بوزيتيف بلانيت، فرنسا

- موكيش أمباني، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري في شركة ريلاينس إندستريز، الهند

- أنوشة أنصاري، المؤسسة والرئيس التنفيذي في إكس برايز، الولايات المتحدة الأمريكية

- باربارا بيلفيسي، المؤسسة والرئيس التنفيذي في إنترستيلار لاب، فرنسا

- جاي كولينز، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المصرفية واستشارات أسواق المال في مجموعة سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية

- د. جين غودول، مؤسسة معهد جين غودول، وسفيرة الأمم المتحدة للسلام، المملكة المتحدة

- ماريان هار، المدير التنفيذي لتحالف غرين ديجيتال فاينانس، الدنمارك

- د. ماريو مولينا، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء للعام 1995 ورئيس مركز ماريو مولينا، المكسيك

- د. برتراند بيكارد، رئيس مؤسسة سولار إمبلص، سويسرا

- باتريك بويان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة توتال، فرنسا

- اللورد أداير ترنر، رئيس لجنة تحولات الطاقة وكبير زملاء معهد الفكر الاقتصادي الجديد، المملكة المتحدة