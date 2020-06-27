جونسون: بريطانيا مستعدة لقطع العلاقات مع أوروبا.. وفق شروط أستراليا

أبلغ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي اليوم بأن بلاده ستكون مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بناء على شروط أستراليا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول علاقتها المستقبلية بالتكتل.
وبحسب (رويترز) خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وجرى الاتفاق على أن تكون الترتيبات الانتقالية سارية حتى 31 ديسمبر، ومن المقرر عقد جولة من "المفاوضات المكثفة" في يوليو.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان "قال جونسون إن بريطانيا ستتفاوض بشكل بناء، إلا أنها ستكون مستعدة بالقدر نفسه للخروج من المرحلة الانتقالية وفق شروط أستراليا إذا لم يتم التوصل لاتفاق".
أخبار
- منع التجول 24 ساعة في بيش ومنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من اليوم
- تطبيق "توكلنا": قريبا إتاحة تصريح المشي لمدة ساعة يوميا.. والتنقل داخل وخارج المدن
- 119 إصابة جديدة بـ "كورونا" في السعودية ترفع الإجمالي إلى 511
- بدءا من الخميس.. تعديل أوقات السماح بالتجول وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية
- بعد شهرين من الإغلاق مدينة ووهان الصينية تحاول طي الصفحة
- السعودية: 2307 إصابات جديدة بفيروس كورونا
- غرامات مشددة تصل إلى مليون ريال لمخالفي إجراءات مواجهة كورونا
- إطلاق مبادرة "عودة" لتمكين المقيمين في المملكة من السفر لبلدانهم
- "نيوم" تستقبل أول وفد سياحي نسائي من مختلف مناطق المملكة
- غدا.. المراجعة الشهرية لأسعار البنزين في السعودية
أضف تعليق