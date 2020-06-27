جونسون: بريطانيا مستعدة لقطع العلاقات مع أوروبا.. وفق شروط أستراليا

أبلغ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي اليوم بأن بلاده ستكون مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بناء على شروط أستراليا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول علاقتها المستقبلية بالتكتل.

وبحسب (رويترز) خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وجرى الاتفاق على أن تكون الترتيبات الانتقالية سارية حتى 31 ديسمبر، ومن المقرر عقد جولة من "المفاوضات المكثفة" في يوليو.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان "قال جونسون إن بريطانيا ستتفاوض بشكل بناء، إلا أنها ستكون مستعدة بالقدر نفسه للخروج من المرحلة الانتقالية وفق شروط أستراليا إذا لم يتم التوصل لاتفاق".