إندونيسيا: ارتفاع استهلاك الوقود 10% بعد تخفيف الإغلاق

ذكرت شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية "بي تي برتامينا" ارتفاع استهلاك الوقود في مختلف أنحاء البلاد بواقع 10 بالمئة تقريبا بعدما أدى تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي إلى استئناف نشاط أكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا .

وبحسب "الألمانية" قالت المتحدثة باسم برتامينا، فجرية عثمان، في بيان اليوم أن البلاد استهلكت ما متوسطه 114 ألف كيلو لتر من الوقود في اليوم منذ أن خففت الحكومة الإغلاق في الثامن من يونيو. ومازال حجم الاستهلاك أقل من المتوسط اليومي البالغ 135 ألف كيلولتر في شهري يناير وفبراير الماضيين .

وأضافت عثمان أن استهلاك الجازولين ارتفع إلى 78820 كيلولترا والمازوت إلى 34990 كيلولترا منذ تطبيق تخفيف القيود، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.