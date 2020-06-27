ألمانيا: إصابات كورونا تتجاوز 194 ألفا والوفيات تصل إلى 8965

وصل عدد حالات الإصابةالمؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19-" ألمانيا إلى 194 ألفا و34 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بتوقيت فرانكفورت، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ 8965 حالة، وتعافى 177 ألفا و149 من المصابين حتى الآن .

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 21 أسبوعا.