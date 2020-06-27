489 ألف وفاة عالميا .. ومنظمة الصحة: اللقاح يحتاج إلى 30 مليار دولار

ممارس صحي يأخد عينة خلال عملية فحص موسع في بكين. "رويترز" تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في إحدى مدارس العاصمة الماليزية كوالالمبور. "الفرنسية"

فيما تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم 489 ألف وفاة، وتخطت الإصابات 9.6 مليون إصابة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن تطوير علاج ولقاح كورونا يحتاج إلى 30 مليار دولار.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام المنظمة، أن اللقاح قد يرى النور بعد عام، على عكس عديد من الترجيحات السابقة بأنه سيظهر أواخر الصيف أو على أبعد تقدير في بداية العام الجديد.

وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية أمس "إن لقاحا تطوره شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد - 19 هو على الأرجح الأكثر سبقا في العالم، وأكثر اللقاحات التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التطوير"، وفقا لـ"رويترز".

وقالت سمية سواميناثان "إن لقاحا تطوره شركة مودرنا ليس بعيدا أيضا عما توصلت إليه "أسترازينيكا" من بين أكثر من 200 لقاح مقترح دخلت 15 منها مرحلة التجارب السريرية".

وأضافت أن "منظمة الصحة العالمية تجري محادثات مع عدة مصنعين صينيين من بينهم "سينوفاك" بشأن لقاحات محتملة".

ودعت سواميناثان في إفادة صحافية إلى التفكير في التعاون في تطوير لقاح لكوفيد - 19 بطريقة مماثلة لتجربة "سوليداريتي" التي تنفذها المنظمة فيما يخص الأدوية.

وأعرب خبراء في الحكومة الأمريكية عن اعتقادهم بأن أكثر من 20 مليون شخص في الولايات المتحدة ربما يكونون ضمن المصابين بفيروس كورونا، وهو عدد يزيد عشر مرات عما هو وارد في السجلات الرسمية. ويشير هذا إلى أن كثيرين حاملون للفيروس دون ظهور أعراض، حسبما ذكر مسؤولون كبار.

وقال المسؤولون "إن التقديرات المأخوذة من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تستند إلى اختبار بالأمصال يستخدم لتحديد وجود أجسام مضادة ويظهر إن كان الشخص التقط العدوى".

وتأتي التقديرات في وقت يشير فيه مسؤولون حكوميون إلى اكتشاف حالات جديدة كثيرة بين شبان وشابات لم تظهر عليهم أعراض المرض، وربما لا يعرفون أنهم حاملون له.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 489556 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت رسميا إصابة 9619573 شخصا في 196 دولة ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 4849802 شخص على الأقل.

ويواصل الوباء انتشاره في الصين التي سجلت أمس 13 إصابة جديدة، وسط موجة تفش مستمرة في العاصمة بكين. وذكرت السلطات الصحية أن جميع حالات العدوى الجديدة التي انتقلت محليا وعددها 11، تم تسجيلها في العاصمة، فيما تم تسجيل حالتين لشخصين قادمين من الخارج في شنغهاي.

وقال وو تسون يو، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحافي "إن موجة التفشي في بكين تواصل التحرك في اتجاه إيجابي".

وتوقع وو أن ينخفض عدد الإصابات في المدينة إلى الصفر خلال السبعة إلى العشرة أيام المقبلة.

وتم تأكيد 282 حالة إصابة جديدة في بكين منذ 11 يونيو.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت العاصمة خطوات صارمة لاحتواء تفشي المرض، وأجرت اختبارات جماعية وأغلقت مدارس وأحياء سكنية، وحظرت جميع حالات السفر غير الضرورية.

كما تشهد العاصمة اليابانية موجة تفش كبير لفيروس كورونا المستجد، حيث أشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن طوكيو أكدت 54 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس، وقالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو "إنها قد تطالب بتوخي الحذر إذا اشتد القلق إزاء هذا التفشي". وأضافت أن "طوكيو ستتعاون مع شركتي "كيه دي دي أي" و"وباي باي" من أجل إطلاق نظام لتتبع الفيروس".

وذكرت "بلومبيرج" أن أمس هو اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه تأكيد أكثر من 40 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو يماثل المستوى المسجل مطلع شهر مايو الماضي.

يشار إلى أنه جرى رفع جميع القيود على الأنشطة التجارية في منطقة طوكيو بدءا من الشهر الجاري.

وقال سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي أمس "إن الحكومة ستواصل تخفيف قيود التباعد الاجتماعي التي فرضت بسبب فيروس كورونا، رغم زيادة حالات الإصابة في إحدى الولايات".

وشهدت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان، أكثر من عشر إصابات يوميا على مدى الأيام العشرة الأخيرة. وتضم نحو 200 من إجمالي 270 إصابة في البلاد.

وعلى الرغم من أن السلطات تسعى جاهدة إلى احتواء الفيروس، بما في ذلك إطلاق نظام اختبارات واسع النطاق واستدعاء الجيش لتقديم يد العون، قال موريسون "إن الولايات والأقاليم وافقت أمس على رفع مزيد من قيود التباعد الاجتماعي".

وقال موريسون للصحافيين في العاصمة كانبيرا "جميع الولايات ملتزمة بالاستمرار في الخطط المختلفة التي وضعتها أو التي تعكف على وضعها".

وتعهدت أستراليا برفع الجزء الأكبر من قيود التباعد الاجتماعي بحلول نهاية يوليو، لكن لكل ولاية الحق في تحديد الوتيرة التي ستفعل بها ذلك.

وستبقى الحدود الدولية لأستراليا مغلقة، لكن بريندان ميرفي رئيس الخدمات الطبية في البلاد قال "إن كانبيرا ستعزز الاشتراطات المطلوبة من المواطنين العائدين من الخارج".

وقال جورج يوستيس وزير البيئة البريطاني أمس "إن بلاده تعمل على خطة لتخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروضة على القادمين من الخارج من بعض الدول التي يعد خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد فيها أقل".

وأضاف لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، "أعلم أن جرانت شابس وزير النقل يولي هذا الأمر اهتماما كبيرا ليتسنى ربما البدء في تخفيف بعض شروط الحجر الصحي، التي نطبقها، مع دول معينة، يعد مستوى الخطر فيها منخفضا".

وتابع قائلا "لا أعلم متى بالضبط، سيتم إعلان مزيد من المعلومات، لكنني أعلم أنه أمر تعمل عليه الحكومة، أعلم أنه محل بحث".

وسجلت إيران 2628 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، مقابل 2595 أمس الأول، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 217 ألفا و724 حالة.

كما سجلت إيران 109 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا أمس، مقابل 134 أمس الأول، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد - 19" الذي يسببه الفيروس إلى عشرة آلاف و239 وفاة.

ودعا فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني العالم إلى الاستفادة من الفرص التي أتاحتها أزمة جائحة كورونا من أجل إعادة التفكير في بعض الطرق التي يعمل من خلالها المجتمع.

وقال شويبله في بيان مسجل عبر الفيديو لندوة دولية بعنوان "صيف العزم"، "أجبر كورونا العالم على التباطؤ للحظة قصيرة".

وأشار أيضا إلى أن الفيروس أتاح الفرصة لمزيد من مشاعر التضامن العالمي بسبب تداعياته على كل دولة، وقال "استغلوا الوضع لإيجاد شجاعة جديدة للإصلاحات ومحاولة بدايات جديدة".

وأكد شويبله أهمية استغلال هذه الفرصة، لأن التحديات المختلفة التي تواجه العالم - مثل تغير المناخ والثورة التكنولوجية والهجرة العالمية - ستظل موجودة عند عودة الأمور إلى طبيعتها.