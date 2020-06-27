3938 إصابة جديدة بكورونا في المملكة .. وإجمالي المتعافين 120 ألفا

تطبيق التباعد الجسدي في صلاة الجمعة أمس. "واس"

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 174577 إصابة، بينها 52632 حالة نشطة، منها 2273 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 2589 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 120471 حالة. ‏وشكلت نسبة المتعافين نحو 69 في المائة من إجمالي المصابين منذ بداية اكتشاف الحالات. وتصدرت الرياض حالات الشفاء أمس، بتعافي 1249 حالة جديدة.

ووفقا لموقع الوزارة لإحصائيات فيروس كورونا أمس، تم تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1474 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة، فيما بلغ عدد الفحوص الجديدة 38470 فحصا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة إلى 1456241 فحصا.

وذكر تقرير الوزارة أمس، أنه بسبب المصافحة وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية تسبب مواطن عائد من مدينة أخرى في نقل العدوى لوالديه و16 فردا من أسرته، توفي والده بسبب العدوى حيث كان يعاني مرضا في القلب.

وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث تصدرت الدمام المدن الأعلى في الإصابات بـ346 إصابة، تليها الهفوف بـ332 إصابة، والمبرز 294، وخميس مشيط 274، ثم جدة 243. وواصلت الرياض تسجيل انخفاض في الحالات المسجلة بتسجيل 217 إصابة.

وأوضح التقرير أن الحالات المسجلة، 34 في المائة منها إناث، و66 في المائة ذكور، كما بلغت نسبة كبار السن 4 في المائة، والأطفال 10 في المائة، والبالغين 86 في المائة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، وشددت على التزام كل شخص عند خروجه من المنزل بلبس كمامة، طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة عيادات "تطمن" التي هيأتها الوزارة لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق واتساب، عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

من جانبه، دعا الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، إلى ارتداء الكمامة عند زيارة الوالدين، وترك مسافة. وكتب في حسابه في منصة "تويتر"، "اقترابك يضرهم، وقطيعتك تؤذيهم. من البر بالوالدين ألا تهجرهم، فزيارتك لهم تسعدهم؛ على أن تترك مسافة بينك وبينهم، مع عدم تقبيلهم، وارتداء الكمامة عند الحديث معهم. أرجوك حافظ عليهم، لنفرح دوما بقربهم".

إلى ذلك، تفاعلت وزارة الصحة مع الحملة المجتمعية بعنوان "بك أفخر"، حيث نشرت تغريدة في حسابها الرسمي على "تويتر" قالت فيها، "شارك عبر الهاشتاق في شكر ممارس صحي تعرفه، جهودهم وتضحياتهم ستبقى محل تقدير الجميع".

ويأتي ذلك تقديرا لجهود الممارسين الصحيين خلال جائحة كورونا، حيث تركز هذه الحملة التي أطلقها المجتمع على الطابع الإنساني وتستهدف الممارسين الصحيين والفخر بهم على ما قدموه من تضحيات كبيرة وما بذلوه من جهود طيبة للتصدي لجائحة كورونا حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.

وتسعى الحملة إلى إشراك جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم لتوجيه رسالة شكر وتقدير للممارسين الصحيين من خلال عدد من التصاميم التي تم إعدادها.