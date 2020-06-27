«دعاة» التآمر .. تسريبات مخزية أطرافها جماعات ودول

تسريبات جديدة تملأ الفضاء الإلكتروني تؤكد المؤكد حول تواطؤ قطر وجماعة الإخوان المسلمين لإثارة الفوضى إقليميا. لكنها أيضا تسلط الضوء بشكل مباشر وفاضح نحو جماعات إسلام سياسي لم تستسلم بعد في ظل وجود دول راعية للإرهاب وتحلم باستعادة أوهام الخلافة والثورات كإيران وتركيا.

دعاة مشاهير تجاوزوا مرحلة توظيف الدين لمآرب الجماعة، وصولا إلى استخدامه ضد أوطانهم، ولمصلحة أنظمة معادية كما تظهر التسريبات الأخيرة للكويتي حاكم المطيري والقذافي. فيما المتوقع الكشف عن المزيد لدعاة وسياسيين لم يكن المتابع العادي غير المتخصص ليلمس حجم تواطؤهم الخفي لولا ظهور هذه الأحاديث والاجتماعات المخزية.

وفي المقابل لا تزال إلى اليوم الدول الراعية تحيط هؤلاء الساعين لشق الصف وإثارة الفتن بالمال والسلاح والرحلات المجانية دون علم حكوماتهم من دول الخليج إلى سورية وليبيا ودائما عبر تركيا في تجاوز واضح لجميع الأعراف الوطنية والقانونية والأدبية.

لم لا؟ وشق الصف والدعوة للتحريض والهدم والدم هو الهدف الأول والأخير لهذه الجماعات ومن يمولها من مؤسسات ودول وضعت جميع أوعيتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية غطاء لتحركات هذه الجماعات الإرهابية.

وكأن "الخريف" العربي الذي لم تنته تداعياته المأساوية لم يكن كافيا لتراجع هذه الدول والجماعات أولوياتها السياسية على أقل تقدير. إذ استمرت في تجاهل احتياجات شعوبها مستمرة في استنزاف حقوقهم من أجل التمويل لعمليات عابرة للحدود لا تصنع مستقبلا للمنطقة بقدر ما تصب في مصلحة طغمة حاكمة تريد لمشاريعها الفئوية الاستمرار بأي وسيلة وبغض النظر عن التكلفة البشرية أو المادية.

وتبقى ليبيا التي تئن اليوم تحت وطأة الانقسام والتدخلات الأجنبية خير شاهد على حجم المأساة وإصرار العابثين على عبثهم والمتآمرين على مؤامراتهم دون وازع من خوف أو فضيحة تسوقها يوما بعد آخر تسريبات وتقارير إعلامية تكشف حجم التواطؤ والمكائد المبيتة.