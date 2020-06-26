ارتفاع إصابات كورونا تهبط بالأسهم الأمريكية.. "داو جونز" يتراجع 103 نقاط

استهلت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على انخفاض اليوم إذ سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد وهبطت أسهم البنوك عقب تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لكبح توزيعات المساهمين، وفقا لـ"رويترز".

وهبط المؤشر داو جونز 103 نقطة أو ما يعادل 0.40 في المائة إلى 25641 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 10.56 نقطة أو ما يعادل 0.34 في المائة إلى 3073 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك 21.88 نقطة أو ما يعادل 0.22 في المائة إلى 9995 نقطة.