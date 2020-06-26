الصحة العالمية: تطوير فحوص لـفيروس كورونا وعلاجات ولقاحات يحتاج لنحو 30 مليار دولار

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن مبادرة دولية لتسريع عمليات تطوير وإنتاج فحوص كوفيد-19 ولقاحاته وعلاجاته ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام القادم بحسب الفرنسية.

وأفادت المنظمة أثناء عرضها تفاصيل مبادرة "تسريع الوصول إلى أدوات كوفيد-19" الهادفة لحشد الموارد الدولية لاحتواء الوباء، والتي أطلقتها نهاية نيسان/أبريل مع شركائها، أن "الخطط المقدمة اليوم تدعو لتمويل بقيمة 31,3 مليار دولار للفحوص والعلاجات واللقاحات". وأضافت أنه تم التعهّد بما قدره 3,4 مليار دولار من هذا المبلغ حتى الآن.