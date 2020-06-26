المركزي الأمريكي يضع قيودا على توزيعات البنوك النقدية وإعادة شراء الأسهم

رجح مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أن تكون البنوك الأمريكية قوية بما يكفي للنجاة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والانكماش المرتبط بها، لكنه اتخذ إجراءات احترازية وفرض قيودا على المؤسسات المالية لضمان احتفاظها برؤوس أموال.

واتجه المجلس إلى تعليق عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الربع الثالث، ووضع سقفا مؤقتا للتوزيعات النقدية المقدمة للمساهمين، في معادلة استندت إلى الأرباح التي تحققت مؤخرا.

وقال نائب رئيس مجلس الاحتياط راندال كوارليس في بيان: "يمكن لبنوكنا أن تظل قوية في مواجهة حتى الصدمات الأشد"، وذلك عقب اختبارات تحمل للقطاع المالي والتي أتت في خضم الجائحة وحالة الغموض المستمرة المرتبطة بها.

وأشار المجلس إلى أنه وضع نموذجا لبعض البنوك بأن تقترب من الحد الأدنى لمستويات رأس المال، في أسوأ السيناريوهات.

