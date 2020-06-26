ارتفاع مقلق للإصابات في أمريكا وأوروبا .. وأستراليا تنشر الجيش لاحتواء بؤرة جديدة

ممارسة صحية تجري فحصا على الطريق في مدينة ملبورن التابعة لولاية فيكتوريا الأسترالية. "رويترز" هنود يتظاهرون في مدينة كالكوتا للمطالبة بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمصابين بكورونا. "رويترز" عامل يعقم كرة في ملعب بمدينة ولفرهامتون الإنجليزية. "الفرنسية"

تسارعت وتيرة الإصابات بشكل مقلق أمس، في الولايات المتحدة خصوصا في تكساس وفلوريدا، وأبدت منظمة الصحة العالمية قلقها من ارتفاع مماثل في أوروبا.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 482802 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية، عصر أمس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وسجلت رسميا إصابة 9450110 أشخاص في 196 بلدا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 4672300 شخص على الأقل.

في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيكتكت، التي تضررت كثيرا من انتشار الوباء، عن فرض حجر صحي على الأشخاص القادمين من بعض الولايات التي يتسارع فيها المرض.

وأعلنت جامعة جونز هوبكينز أن عدد الإصابات الجديدة اليومية في الولايات المتحدة يقترب من مستويات قياسية بحسب آخر تعداد البارحة الأولى.

وباتت حصيلة الوباء في أكبر قوة اقتصادية في العالم تسجل أعلى الخسائر البشرية، 121 ألفا و979 وفاة.

وأعربت منظمة الصحة العالمية أمس عن قلقها من احتمالية عودة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، وإزاء الأنظمة الصحية، في حال لم تجر السيطرة على هذا التفشي الجديد الذي بدأ بعد رفع قيود العزل.

وأوضح هانز كلوج مدير فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من كوبنهاجن، أن أوروبا شهدت الأسبوع الماضي ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية للمرة الأولى منذ أشهر، وسجل 30 بلدا ارتفاعا في عدد الإصابات التراكمية خلال الأسبوعين الماضيين، مبينا أنه في 11 من هذه الدول أدى تسارع العدوى إلى انتشار كبير مجددا يمكن في حال عدم السيطرة عليه أن يدفع الأنظمة الصحية إلى استنفاد طاقاتها مرة أخرى في أوروبا. ورحب كلوج بالاستجابة السريعة في بعض الدول، مثل بولندا وألمانيا وإسبانيا، لمواجهة الارتفاع الجديد في عدد الإصابات الذي ظهر في المدارس، ومناجم الفحم ومواقع إنتاج الغذاء، في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت ألمانيا أخيرا للمرة الأولى إعادة فرض إجراءات عزل على مستوى محلي تطال 600 ألف شخص، بعد ظهور بؤرة إصابات في أحد أكبر المسالخ في أوروبا في شمال الراين وستفاليا غرب البلاد.

ويعد فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية التي تشمل مناطق من الأطلسي حتى المحيط الهادي، وتضم 53 بلدا بينها روسيا وأندورا، 2.5 مليون إصابة بالفيروس، وفق المنظمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن العالم سيتجاوز الأسبوع المقبل عتبة عشرة ملايين إصابة بكوفيد - 19، فيما لم يبلغ الوباء ذروته بعد في أمريكا اللاتينية.

وبات جنوب الولايات المتحدة بؤرة الوباء، وأعلن متنزه ديزني لاند في كاليفورنيا المغلق منذ أكثر من أربعة أشهر، أنه سيؤجل إعادة فتح أبوابه أمام العموم التي كانت مرتقبة في 17 يوليو في انتظار موافقة السلطات الصحية.

وفي الكاريبي وأمريكا اللاتينية، بؤرة الوباء حاليا، تجاوزت الحصيلة 100 ألف وفاة، أكثر من نصفها في البرازيل.

ويعد رفع إجراءات العزل في بعض ولايات البرازيل التي تعد 53 ألفا و830 وفاة بينها 1185 أمس، سابقا لأوانه من قبل بعض الخبراء.

وقال دومينجوس ألفيس مسؤول مختبر أبحاث الصحة في جامعة ساو باولو، "لا نزال في الموجة الأولى مع عدد إصابات ووفيات يتسارع بقوة".

وفي الناحية الأخرى من العالم، أعلنت أستراليا عن نشر 1000 جندي في ملبورن، ثاني مدينة تعد أعلى كثافة سكانية في البلاد، بعد رصد بؤرة جديدة للوباء في فندق وسط المدينة ينزل فيه أستراليون عائدون من الخارج.

وقالت قوات الدفاع الأسترالية، إنها قامت بنشر جنودها في مدينة ملبورن في ولاية فيكتوريا، للمساعدة على احتواء الزيادة الكبيرة أخيرا في إصابات فيروس كورونا.

وقالت قوات الدفاع في بيان، إن جنودها سيتمركزون في وسط مدينة ملبورن عند الفنادق التي تتم فيها عمليات الحجر الصحي الإلزامي للوافدين من الخارج أو للمصابين بالفيروس.

وعلى الصعيد الوطني، أعلنت السلطات الصحية الفيدرالية الأسترالية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا وصل إلى 7521 إصابة، تعافى منها 6924 شخصا، إضافة إلى تسجيل أول وفاة بالفيروس منذ أكثر من شهر، وهي لرجل في الثمانينيات من العمر توفي في ولاية فيكتوريا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 103 وفيات.

وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية أمس بالسماح بتسويق مشروط لعقار رمديسيفير المضاد للفيروسات في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد. وقالت الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرا، في بيان، إن "رمديسيفير هو أول دواء ضد كوفيد - 19 يوصى بالسماح باستعماله في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن هذه التوصية يجب أن تحظى بموافقة المفوضية الأوروبية. وتتعلق توصية الوكالة الأوروبية بعلاج البالغين والمراهقين بدءا من 12 عاما، الذين يعانون التهابات رئوية ويحتاجون إلى إنعاش بالأوكسجين.

وأظهرت دراسة للوكالة أن المصابين بكوفيد - 19 الذين يتلقون "رمديسيفير" يتعافون، في المتوسط، قبل نحو أربعة أيام من بقية المصابين.

ويعد هذا العقار الذي أنتجه مختبر جلياد الأمريكي لعلاج الحمى النزفية إيبولا في الأساس، أول علاج يثبت فاعلية، ولو متواضعة، لدى المصابين بكوفيد - 19، وفقا لاختبارات سريرية واسعة.

وأتيح اللجوء إلى هذا العقار في الولايات المتحدة للحالات الطارئة، ثم في اليابان.

وقال أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، إنه سيتم تجريب فحوص ممنهجة للسكان الفرنسيين على متطوعين في المناطق التي يتفشى فيها فيروس كورونا.

وأوضح فيران أن أكثر من 1.3 مليون شخص في 30 مجتمعا محليا في منطقة باريس، سيحصلون على قسائم من التأمين الصحي الوطني تظهر أنهم خضعوا

لفحوص الكشف عن الإصابة بكورونا.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المقابلة، أن فيران قال، إن الهدف من ذلك هو تحديد الإصابات الجماعية غير النشطة بالفيروس.

وتم إجراء نحو 250 ألف فحص هذا الأسبوع، وكانت نتائج نحو 99 في المائة من الخاضعين للفحوص سلبية، حسب قول فيران.

ويتم تنظيم الفحوص الممنهجة في الأماكن التي ينتشر فيها الفيروس حتى بالحد الأدنى.

ويقول فيران، إن ما لا يقل عن 12 ألف سرير في وحدات العناية المركزة ستكون متاحة في المستشفيات في حالة حدوث موجة ثانية لتفشي الفيروس.

وقال، إنه في حين أن ذروة تفشي المرض مرت في مارس وأبريل الماضيين، لا يزال من الضروري تجنب التجمعات الكبيرة والسلوك المحفوف بالمخاطر.

وأشار الوزير إلى أن فرنسا تبذل كل ما بوسعها لتجنب عمليات إغلاق أخرى، لكنها ستستخدم عمليات الإغلاق إذا لزم الأمر في بعض أنحاء البلاد.