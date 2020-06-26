«الصحة»: لم نرصد عودة الإصابة لأي متعاف .. وخدماتنا مجانية للجميع‬

استمرار عمليات الفحص الموسع في مختلف المناطق. رجال الأمن يتابعون تطبيق الإجراءات الاحترازية. "واس"

فيما أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 3372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، قال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه لم يتم رصد عودة الإصابة بالفيروس لأي متعاف في السعودية.

وقال العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس، إن الإصابات المسجلة الجديدة رفعت الإجمالي في المملكة إلى 170639 إصابة، بينها 51325 حالة نشطة، منها 2206 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة. وأضاف أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 5085 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 117882 حالة، مشيرا إلى ارتفاع نسبة التعافي من ‫كورونا‬ ليصل إلى 69 في المائة.‬ ووفقا للمتحدث، تم تسجيل 41 حالة وفاة إضافية أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1428 حالة وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة. وبلغ عدد الفحوص المخبرية الجديدة في المملكة، بحسب المتحدث، 37740 فحصا، ليصل إجمالي الفحوص إلى 1479759.

وأكد العبدالعالي أن الوزارة لم ترصد أي عودة للإصابة بفيروس كورونا‬ لأي متعاف، لافتا إلى أن معظم الحالات الحرجة تتماثل للشفاء وليست بحاجة إلى الرعاية الطبية.

وقال، "ما نراه في أي مدينة يعكس سلوكياتنا، وأي مخاطر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع"، منوها بأن "تطبيق تباعد‬ خدمة مهمة جدا تعطينا معلومات تسهم في حمايتنا وحماية من حولنا، بإرسال إشعار للآخرين بتأكيد الإصابة، وإجراء تقييم طبي سريع معتمد".‬

وأضاف، أن "إهمال شخص لتعقيم يديه تسبب في نقل العدوى لستة من أفراد عائلته، أحدهم يعاني الضغط والسكري ويتلقى الرعاية في العناية المركزة".

وزاد، "نعود بحذر وبعادات جديدة، ومن المهم جدا أن نتقيد بكامل الإجراءات الصحية في جميع الأماكن التي نضطر للذهاب إليها".

وشدد على أن تقديم الخدمات الطبية في ‫المملكة‬ يتم بالمجان للمواطن والمقيم حتى مخالفي الإقامة، دون استثناء.‬

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، أن استخدام الكمامة الطبية لا يتجاوز يوما واحدا، وأن الالتزام بالكمامة القماشية يمنع انتقال الرذاذ التنفسي، كاشفا عن أن المملكة لديها أكثر من 100 تسلسل جيني من الفيروس تم نشرها عالميا.

وقال، "الكمامات بمختلف أنواعها جزء مهم من إجراءات الوقاية في هذه المرحلة، مع الإجراءات الأخرى، وقادرة على منع انتقال العدوى". وأشار عسيري إلى أنه لا دليل على أن كورونا‬ يتسبب في أضرار دائمة في الرئتين.‬