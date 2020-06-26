عقوبات أمريكية جديدة على شركات عاملة في قطاع المعادن الإيراني

شركة مباركة تسهم بنحو واحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإيراني.

أدرجت الولايات المتحدة أمس أربع شركات إيرانية للصلب والألمنيوم والحديد في القائمة السوداء، وكذلك وكلاء مبيعات لأكبر مصنع للصلب في البلاد، قالت "إنهم يدرون عشرات الملايين من الدولارات لصناعة المعادن في إيران".

ووفقا لـ"رويترز"، قالت وزارة الخزانة في بيان "إنها فرضت عقوبات على شركة تارا ستيل تريدينج المحدودة، وهي فرع مقره في ألمانيا يتبع شركة مباركة للصلب، وثلاثة وكلاء مبيعات تملك شركة الصلب حصة أغلبية لديهم، وشركة ميتيل ستيل، التي تتخذ من إيران مقرا لها".

وأضافت وزارة الخزانة، أن "وكلاء المبيعات جمعوا عشرات الملايين من الدولارات سنويا حصيلة بيع منتجات شركة حديد مباركة في الخارج، ما يسهم بنصيب وافر في المليارات التي تدرها عموما قطاعات الصلب والألمنيوم والنحاس والحديد في إيران".

وقالت وزارة الخزانة "إن شركة مباركة هي أكبر منتج للصلب المسطح تسهم بنحو 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإيراني".

كما ضمت عقوبات أمس ثلاثة من كبار منتجي الألمنيوم والصلب والحديد في إيران لإسهامهم بمليارات الدولارات في مبيعات وصادرات المعادن الإيرانية.

وتجمد العقوبات أي أصول أمريكية لهذه الشركات وتحظر على الأمريكيين التعامل معها عموما. ولم تكن الإجراءات مرتبطة على ما يبدو بتقرير لـ"رويترز" نشر أمس الأول، يكشف عن إنتاج إيران مسحوق الألمنيوم لاستخدامه في الصواريخ.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة في البيان، "إن النظام الإيراني يواصل استغلال أرباح شركات صناعة المعادن ووكلاء المبيعات الأجانب في تمويل السلوك المزعزع للاستقرار في أنحاء العالم".

وفي سياق متصل، فرضت واشنطن أمس الأول، عقوبات على قادة خمس ناقلات نفط إيرانية حملت إمدادات إلى فنزويلا، في إطار جهود الولايات المتحدة لتعزيز الضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، "إن البحارة الذين يقومون بالتجارة مع إيران وفنزويلا سيواجهون عواقب ذلك حيال الولايات المتحدة"، مضيفا أن "موجودات هؤلاء القباطنة سيتم تجميدها وستتأثر مسيراتهم المهنية وآفاقهم بذلك". وأعلن إدراج أسمائهم على اللائحة السوداء للخزانة الأمريكية.

وأرسلت إيران خمس ناقلات نفط إلى فنزويلا، حيث تفاقمت أزمة المحروقات مع تفشي وباء كوفيد - 19، مدت كراكاس بنحو 1.5 مليون برميل من النفط.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكد للنفط في العالم، لكن إنتاجها تراجع بشكل هائل.