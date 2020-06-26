بإقرار "البنك المركزي" .. توقف شبه تام للاقتصاد التركي في الربع الثاني

قال البنك المركزي التركي إن تبعات جائحة كورونا تسببت في توقف شبه تام للاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام الجاري، كما أدت إلى بعض الزيادة في اتجاهات مؤشرات التضخم الأساسي، لكن أشار إلى بدء التعافي اعتبارا من أيار (مايو)، على حد قوله.

وأوقف البنك على نحو غير متوقع، أمس، دورة تيسير نقدي استمرت لما يقرب من عام، عبر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25 في المائة، وعزا ذلك إلى ضغوط إلى الجانب الصعودي على التضخم خلال أزمة جائحة كورونا.

وارتفعت الليرة التركية، التي تراجعت 13 في المائة منذ بداية العام، في البداية عندما قرر المركزي عدم خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا. ومع بلوغ التضخم 11.4 في المائة، فإن أسعار الفائدة الحقيقية تقع بالفعل في المنطقة السلبية بدرجة كبيرة.

وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي في تسعة اجتماعات متعاقبة منذ يوليو من العام الماضي بعد أن كان وقتها 24 في المائة.

وفي أبريل، خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 7.4 في المائة من 8.2 في المائة سابقا. وكرر المركزي أمس أن تأثيرات تباطؤ معدل التضخم "ستكون أكثر وضوحا في النصف الثاني من العام".

وتوقع محللون بحسب "رويترز"، أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسة إلى 8 في المائة.