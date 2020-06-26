الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بعد انحسار ضغوط البيع .. والسيولة عند 4.3 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية لتغلق عند 7232 نقطة رابحة 18 نقطة بنحو 0.26 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الشركات القيادية ثلاث نقاط بنحو 0.34 في المائة. وشهدت الجلسة تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض، واستطاعت السيطرة على الضغوط البيعية أثناء الجلسة التي أوصلت المؤشر إلى 7155 نقطة في مستوى قريب من الدعم 7129 نقطة. وفي نهاية الجلسة استعادت السوق متوسط 20 يوما ما يبقيها في مسار جانبي، حيث إنها تغلق عند مستويات متقاربه بين 7200 - 7350 نقطة لنحو شهر، ما يجعل السوق بحاجة إلى حوافز إيجابية للخروج من المسار الجانبي، وإلا ستتعرض لضغوط بيعية لجني الأرباح بعد عجزها عن مواصلة الارتفاع ما يدفع المتعاملين إلى البيع لجني الأرباح الرأسمالية، خاصة في ظل ارتفاع مكررات الربحية وتراجع العوائد الجارية وحالة عدم اليقين المرتفعة لربحية الشركات.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7213 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 7155 نقطة فاقدا 0.8 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7244 نقطة رابحا 0.43 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7232 نقطة رابحا 18 نقطة بنحو 0.26 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 449 مليون ريال لتصل إلى 4.3 مليار ريال، بمعدل 20 ألف ريال للصفقة. كما انخفضت الصفقات 14 في المائة بنحو 37 ألف صفقة لتصل إلى 218 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، واستقرت "تجزئة الأغذية". وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" 1.6 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 0.43 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 2.4 في المائة، يليه "المصارف" 1.1 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" 1.1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 22 في المائة بقيمة 964 مليون ريال، يليه "المصارف" 18 في المائة بقيمة 771 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 10 في المائة.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية للتعليم" بالنسبة القصوى ليغلق عند 46.45 ريال يليه "صناعة الورق" 4.7 في المائة ليغلق عند 31.25 ريال، وحل ثالثا "مدينة المعرفة" 4.2 في المائة ليغلق عند 9.01 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "مجموعة صافولا" بنحو 3.1 في المائة ليغلق عند 43.50 ريال، يليه "نادك" 2.4 في المائة ليغلق عند 28.15 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" 2.1 في المائة ليغلق عند 34.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 302 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 256 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 203 ملايين ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية