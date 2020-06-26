فجوة مالية ضخمة في دفاتر "وايركارد" تدفعها إلى الانهيار .. والديون تقارب 4 مليارات دولار

انهارت شركة المدفوعات الألمانية وايركارد أمس، بعد أن كشفت عن فجوة مالية هائلة في دفاترها، ما ترك دائني الشركة الذين لهم ما يقرب من أربعة مليارات دولار يواجهون خسارة كاملة تقريبا لأموالهم.

ووفقا لـ"رويترز"، تعرضت شركة التكنولوجيا المالية التي مقرها ميونيخ للانهيار الداخلي بعد أقل من عامين على تمكنها من دخول قائمة الشركات المدرجة في مؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية.

وكانت قيمة الشركة وهي في أوجها تبلغ 28 مليار دولار وستصبح أول شركة مدرجة في "داكس" تتوقف عن العمل. وتراجعت أسهم الشركة 80 في المائة، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ كانون الثاني (يناير) 2006 بعد أن قالت "إنها تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها".

وقال مصدر مقرب من المحادثات مع الدائنين "إن التدهور المفاجئ لـ"وايركارد" خلف ديونا بنحو 3.5 مليار يورو "3.9 مليار دولار". ومن ذلك المبلغ، اقترضت الشركة 1.75 مليار يورو من 15 بنكا و500 مليون يورو من مستثمرين في سندات.

وقال مصدر في أحد البنوك "المال اختفى، قد نسترجع القليل خلال عامين مثلا، لكننا سنشطب القرض في الوقت الراهن".

وعلقت بورصة فرانكفورت التداول على سهم الشركة لمدة 60 دقيقة قبل تلك الأنباء، وفقدت الأسهم 98 في المائة حاليا منذ أن رفضت "إرنست آند يونج للتدقيق المحاسبي" التصديق على حسابات الشركة لعام 2019 في الأسبوع الماضي، ما أجبر ماركوس براون الرئيس التنفيذي لـ"وايركارد" على الاستقالة.

وقالت الشركة في بيان من فقرتين "إن الإدارة الجديدة قررت التقدم بطلب لإشهار الإفلاس أمام محكمة ميونيخ، بسبب الإفلاس الوشيك والمديونية المفرطة". وتقيم "وايركارد" ما إذا كانت ستقدم طلبا للمضي قدما في إجراءات إفلاس أيضا لشركاتها التابعة.

وألقت السلطات القبض على الرئيس التنفيذي والمدير المالي السابقين لشركة وايركارد، بعد اختفاء نحو 2.1 مليار دولار من شركة المدفوعات الرقمية، في الفضيحة التي هزت الصناعة المالية في ألمانيا.

كما ألقي القبض على ماركوس براون، الذي استقال الأسبوع الماضي، مساء الإثنين في ميونيخ، في إطار التحقيق بشأن السلوك المحاسبي للشركة، وفقا لما قاله النائب العام في بيان.

وقالت الشركة في وقت سابق، "إن الملياري دولار اللذين اختفيا من حسابات الشركة في طريقهما إلى بنوك فلبينية قد لا يكون لها وجود من الأصل"، وأكد البنك المركزي الفلبيني أن الأموال المفقودة لم تدخل إلى النظام المالي للبلاد.