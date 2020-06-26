محللون: صناعة النفط الأمريكية مهددة بتباطؤ طويل الأجل .. منصات الحفر هوت 70 %

واصلت أسعار النفط الخام تراجعاتها بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في العالم وتأثيراته الواسعة في إضعاف الطلب العالمي على النفط وتجدد القلق من العودة إلى إغلاق عديد من الاقتصادات، لاحتواء موجة ثانية من الوباء وسط عودة شبح اتساع الركود والانكماش الاقتصادي على مستوى العالم.

وتفاقم الخسائر السعرية تسجيل مستويات قياسية من نمو المخزونات النفطية الأمريكية بينما يحاول منتجو النفط في "أوبك+" تقليل الخسائر وتضييق المعروض لمعالجة الاختلال في السوق، الناجم عن ضعف الطلب واستمرار بناء المخزونات بمستويات وفيرة.

ويقول لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون "إن أسعار النفط الخام بدأت تستجمع قواها لتنهض من أسوأ موجة تراجع في تاريخ الصناعة، التي حدثت في شهري مارس وأبريل الماضيين"، لافتين إلى أن الأسعار تدور حاليا حول مستوى جيد وملائم لقطاع كبير من المنتجين وهو حول مستوى 40 دولارا للبرميل، عادّين تخفيضات إنتاج "أوبك+" تسير على ما يرام خاصة مع حث المنتجين المترددين مثل العراق وكازاخستان وأذربيجان ونيجيريا وأنجولا على تحقيق مستوى عال من الامتثال.

وأوضح المختصون أن آمال عودة التوازن الفعلي إلى لأسواق ليست مهمة عسيرة على الرغم من التحديات والصعوبات والمتغيرات المتلاحقة في السوق، مؤكدين أن حفاظ المنتجين على وحدتهم وعملهم المشترك كفيل بتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية والمكاسب السعرية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار، يقول مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة "إن تعثر الاستثمارات الجديدة وتوقف أنشطة الحفر وإفلاس شركات النفط الصخري الأمريكي وأيضا في كندا والبرازيل ينبئ بأزمة قد تواجه العرض قريبا خاصة إذا تمسك المنتجون في "أوبك+" بمستوى التخفيضات القياسية المطبقة حاليا، التي تم تمديدها شهرا إضافيا وقد يتم تمديدها مجددا إذا حدث توافق آراء بين المنتجين في اجتماع مراقبة الإنتاج في منتصف يوليو المقبل".

وأضاف أن "استمرار تقلص المعروض مع تحسن مؤشرات الطلب - حتى إن كان بوتيرة بطيئة نسبيا - ينبئ بمكاسب سعرية قد تكون قياسية قبل نهاية العام الجاري، حتى إن بعض الدوائر البحثية والتقارير الدولية لشركات الطاقة لم يستبعد عودة مستويات سعرية مقاربة لمائة دولار للبرميل".

من جانبه، يقول أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، "إن وضع الاستثمارات النفطية متوتر في ظل ظروف السوق الراهنة"، مشيرا إلى أن شركات النفط تحتاج إلى إنفاق مبالغ كبيرة لمجرد الحفاظ على الإنتاج الحالي وتعويض نضوب الحقول الطبيعي، كما أن بعض التقارير الدولية يتحدث عن أن الاستثمارات العالمية الأولية من المتوقع أن تنخفض إلى أدنى مستوى في 15 عاما عند 383 مليار دولار في العام الحالي.

وأشار إلى أن أزمة جائحة كورونا أدت إلى قيام أغلب المنتجين بإعادة تقييم مراكزهم المالية وخططهم الاستثمارية في ظل الوضع المضطرب للسوق وغياب الأفق وحالة عدم اليقين المحيطة بفرص تعافي الاقتصاد العالمي، مدللا على ذلك بمنتجي النفط الصخري الزيتي الأمريكي الذين قاموا بخفض نفقات رأس المال للعام الجاري 2020 بنحو 85 مليار دولار في محاولة لحماية الميزانيات العمومية والحفاظ على حقوق المساهمين وبقاء السيولة.

وأشار إلى أن السؤال الأقوى حاليا في السوق حول مدى قدرة النفط الصخري الأمريكي على التعافي من الأزمة الراهنة بالمرونة نفسها التي أظهرها في الأزمة السابقة في عام 2016.

ويرى أندري جروس مدير قطاع آسيا في شركة "إم إم إيه سي" الألمانية للطاقة أن بعض الدراسات الدولية يتوقع أن مهمة تعافي سوق الطاقة من جائحة كورونا لن تكون سهلة وسيستغرق الأمر أعواما، خاصة في الولايات المتحدة حيث يحتاج إنتاج النفط الصخري الزيتي الأمريكي إلى وقت طويل للوصول إلى مستويات ما قبل الوباء وسيكون من الصعب عودة إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى 13 مليون برميل يوميا خلال الأعوام القليلة المقبلة.

ونوه بأن شركة "ريستاد إنرجي" قدمت رؤية أكثر تفاؤلا لوضع الإنتاج الأمريكي وتوقعت أن يكون التراجع محدودا، حيث من المتوقع أن يسجل حجم الإنتاج في العام المقبل 11.7 مليون برميل يوميا مقابل 12.9 مليون برميل يوميا في بداية العام الجاري - قبل تفاقم أزمة كورونا - لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار في الأسابيع الأخيرة كان له مردود جيد على السوق وأدى إلى تخفيف حالة الذعر في صناعة النفط خاصة بعد بيانات تؤكد إعادة تشغيل الآبار الصخرية التي ستعيد 500 ألف برميل يوميا إلى المعروض العالمي.

بدورها، تقول إكسوي ساهو المحللة الصينية ومختص شؤون الطاقة، "إن حفر آبار جديدة سيظل إشكالية مختلفة نسبيا عن تعليق الإنتاج في بعض الحقول القائمة "في فترات ضعف الأسعار"، مشيرة إلى أن انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية بأكثر من 70 في المائة بسبب الجائحة هو أزمة صعبة وغير مسبوقة في قطاع الطاقة الأمريكي ويهدد بتدهور في الإمدادات الأمريكية على المدى الطويل.

وأضافت أن "تحالف "أوبك+" على الرغم من تخفيضات الإنتاج القياسية إلا أنه يهيمن على الصناعة وسيكون له دور أكبر في الفترة المقبلة في توجيه السوق وهو الأسرع في التجاوب مع أي تغيرات إيجابية في مؤشرات الطلب، حيث يتمتع المنتجون في "أوبك+" بالمرونة والقدرة على تلبية احتياجات السوق بما يفوق قدرات الإنتاج الأمريكي، بينما يتوقع البعض في داخل كواليس صناعة النفط والغاز الأمريكية أن أنشطة الحفر لن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2022.

من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، واصلت أسعار النفط انخفاضها أمس، بعد أن هوت بنحو 6 في المائة، في الجلسة السابقة إذ ألقت الزيادة القياسية في مخزونات الخام الأمريكية والانتشار السريع لحالات كوفيد - 19 بظلال من الشك على تعافي الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، أو 0.6 في المائة، إلى 37.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0532 بتوقيت جرينتش بعدما هبطت 2.36 دولار يوم الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.7 في المائة، إلى 40.01 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 2.32 دولار أمس الأول، ويوم الثلاثاء، جرى تداول عقود برنت عند أعلى مستوياتها منذ أوائل آذار (مارس) قبيل أن تعصف إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة فيليب فيوتشرز ومقرها سنغافورة "إن الأسعار تراجعت بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المخزونات زادت بكمية أكبر بكثير من المتوقع".

وقال محللون "إن من المتوقع أن يبقي القلق من موجة ثانية لحالات الإصابة بكوفيد - 19 في عديد من الولايات الأمريكية التي جرى فيها تخفيف إجراءات العزل العام والانتشار السريع للمرض في أمريكا الجنوبية وجنوب آسيا الطلب على الوقود محدودا".

وفي تذكير إضافي بالمشكلات التي يواجهها تعافي الطلب، قالت شركة طيران كوانتاس الأسترالية أمس، "إنها لا تتوقع انتعاشا ملحوظا في السفر الدولي قبل تموز (يوليو) 2021 على الأقل، بينما خفضت خُمس قوة العمل لديها وأوقفت عمل مائة طائرة".

من جانب آخر، تراجعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 38.17 دولار للبرميل الأربعاء مقابل 39.85 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب ارتفاع سابق، وإن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 37.59 دولار للبرميل".