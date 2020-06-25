النفط يرتفع 1.8% في ختام التعاملات الأمريكية

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الأمريكي في ختام تعاملات اليوم الخميس ليسترد خسائر اليومين السابقين، رغم استمرار القلق بشأن آفاق الطلب على الطاقة في ظل التقارير عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في عدد من الولايات الأمريكية.

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات الاقتصادية زيادة الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة، مما ساهم في ارتفاع أسعار النفط، وذلك بحسب الألمانية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 0.71 دولار أي بنسبة 1.9 في المئة إلى 38.72 دولار للبرميل تسليم آب/أغسطس المقبل.

كما ارتفع سعر خام برنت القياسي بمقدار 0.74 دولار أي بنسبة 1.8 في المئة إلى 05ر41 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، فإن المتعاملين في سوق النفط تعاملوا بشكل إيجابي مع تصريحات لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بشأن عدم احتمال إغلاق الاقتصاد الأمريكي مجددا بسبب جائحة كورونا.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع الطلب على السلع المعمرة خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 8ر15 في المئة سنويا بعد تراجعها بنسبة 1ر18 في المئة سنويا وفقا للبيانات المعدلة خلال نيسان/أبريل الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب على السلع المعمرة بنسبة 9ر10 في المئة خلال أيار/مايو الماضي بعد تراجع بنسبة 7ر17 في المئة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

