استمرار تراجع أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا جديدا لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس، في الوقت الذي حافظ فيه الدولار على قوته مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في عدة ولايات أمريكية.

ورغم الغموض المحيط بتعافي الاقتصاد في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، والتوقعات القاتمة بشأن الاقتصاد والبيانات التي أشارت إلى تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 60ر97 نقطة خلال التعاملات قبل أن يتراجع قليلا إلى 41ر97 نقطة في ختام التعاملات.

وتراجع سعر الذهب في التعاملات الأمريكية اليوم بمقدار 50ر4 دولار أي بنسبة 3ر0 في المئة إلى 60ر1770 دولار للأوقية تسليم آب/أغسطس المقبل، بعد أن تراوح السعر خلال التعاملات بين 10ر1764 دولار و60ر1779 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 225ر0 دولار إلى 895ر17 دولار للأوقية تسليم تموز/يوليو المقبل. وارتفع سعر النحاس بمقدار 0125ر0 دولار إلى 6630ر2 دولار للرطل تسليم تموز/يوليو المقبل.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن ثمة نحو 48ر1 مليون شخص، تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة، حيث جاءت تلك الاعداد أعلى من التقديرات، مما يزيد من مخاوف ضعف الانتعاش في ظل تصاعد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وبينما لا يزال العدد أقل من ذلك الذي تم تسجيله في الأسبوع الماضي، إلا أنه يظهر وتيرة تتسم بالركود فيما يخص مطالبات البطالة، حيث ألحق تفشي الوباء وفرض إجراءات الإغلاق الأضرار بسوق العمل.