الخطوط الباكستانية توقف 150 طيارا عن العمل بسبب تراخيص مشكوك فيها

قالت الخطوط الجوية الباكستانية الدولية إنها بصدد إيقاف 150 طيارا تجاريا عن العمل للاشتباه في حصولهم على تراخيص "مشكوك فيها" في أعقاب حادث تحطم طائرة مميت الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية عبد الله حفيظ خان لـ"الألمانية" اليوم: "سوف نقوم بوقف 150 طيارا تجاريا من إجمالي 434 طيارا لأنه من المحتمل أن تكون تراخيصهم مشكوك فيها".

وأضاف أن الطيارين ربما غشوا في امتحانات الطيارين من خلال الترتيب لخوض أشخاص آخرين الاختبار بدلا منهم.

وقال خان إن شركة الطيران وسلطات الطيران المدني في البلاد سوف تجري تحقيقا وتقييما جديدا للطيارين لتحديد ما إذا كانت تراخيصهم مزيفة من عدمه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من شهر من تحطم طائرة إيرباص "A320" تشغلها الخطوط الجوية الباكستانية في مدينة كاراتشي جنوبي باكستان، ما أسفر عن مقتل 97 شخصا من ركاب وطاقم الطائرة.

ووجد تحقيق أولي أن خطأ بشريا من جانب الطيارين والموظفين الأرضيين تسبب في الحادث.