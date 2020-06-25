صندوق ميفك ريت يفسخ عقود تأجير عقارات بسبب كورونا

أعلنت شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي "ميفك كبيتال" عن موافقت صندوق ميفك ريت على فسخ عقود تأجير مع فنادق مكة "درنف أجياد و درنف كدي" ومشروع الضيافة في مدينة الرياض، وذلك حفاظا على حقوق حملة الوحدات وتحقيق أعلى مستوى للتحصيل من خلال إسناد هذه العقارات لمشغلين جدد.

وقالت "ميفك كبيتال" بأن سبب فسخ العقود يعود إلى ما يمر به العالم من جائحة كورونا وما ترتب عليها من إجراءات نظامية في إيقاف العمرة وغيرها من إجراءات خلال الفترة الماضية.

كما قالت الشركة بأنه بالرغم من أن مدينة مكة تعرضت لهذه الظروف منذ بداية مارس 2020 إلا أن صندوق ميفك ريت سيستمر في تحصيل ايجارت فندق درنف أجياد ودرنف كدي حتى 27 سبتمبر 2020.

كما استبعدت الشركة وجود أثر مالي سلبي حيث قالت بأنه ليس من المتوقع حدوث أثر سلبي على إيرادات الصندوق حيث أن هذه العقارات سيتم اسنادها لمشغلين عقارات يستهدفون تعظيم العوائد التأجيرية لها خلال الفترة المقبلة بما يحقق أهداف الصندوق. كما أن مبنى الضيافة بالفعل مؤجر وتسير أعماله بشكل جيد وسيقوم المستأجرين بتحويل إيراداتهم مباشرة إلى الصندوق مما سيعمل على تخفيض مخاطر التحصيل مستقبلا.