أكثر من 400 ألف مصاب بكورونا في الخليج .. 72 % منهم متعافين

بلغت عدد الإصابات في دول مجلس التعاون الخليجي 403,163 شكلت نسبة المتعافين منهم 72 في المائة بعدد 310,200 فيما بلغ عدد الوفيات 2,346 بحسب ما ذكر مركز الإحصاء الخليجي.

وتصدرت السعودية المرتبة الأولى بتسجيلها 167,267 إصابة و112,797 حالة تعافي و 1,387 وفاة. تلتها قطر بتسجيلها 90,778 إصابة و 73,083 حالة تعافي و 104 وفيات.

وحلت الإمارات ثالثة بتسجيل 46,133 إصابة بكورونا و34,405 حالة تعافي و 307 وفاة ثم الكويت بـ 41,879 إصابة و تعافي 32,809 سخص و 337 وفاة.

وسجلت عمان 33,536 إصابة فيما بلغت حالات التعافي لديها 17,972 وسجلت 142 وفاة. وأخيرا البحرين التي سجلت 23,570 إصابة و 17,977 حالة تعافي و 69 وفاة.