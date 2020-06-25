أعلى من المتوقع .. الاقتصاد العالمي قد يتراجع 4.9 % خلال 2020

يتوقع أن يتراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9 في المائة هذه السنة وهي أعلى من نسبة 3 في المائة التي كانت متوقعة في ابريل في أوج انتشار الوباء حين أكد صندوق النقد انذاك أنها أسوأ أزمة منذ الكساد الكبير في الثلاثينات.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن الانتعاش بعد "هذه الأزمة التي لا تشبه غيرها من الأزمات" سيكون أبطأ مما كان متوقعا

وتسارعت وتيرة الاصابات بشكل مقلق اليوم في أمريكا خصوصا في تكساس وفلوريدا فيما رسم صندوق النقد الدولي صورة قاتمة عن وضع الإقتصاد العالمي أسوأ مما كان متوقعا حتى الآن.

وأعلنت ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكذلك كونيكتكت المجاورة التي تضررت كثيرا من انتشار وباء كوفيد 19 عن فرض حجر صحي على الأشخاص القادمين من بعض الولايات التي يتسارع فيها المرض.

وأعلنت جامعة جونز هوبكينز التي تشكل مرجعا أن عدد الإصابات الجديدة اليومية في الولايات المتحدة يقترب من مستويات قياسية بحسب آخر تعداد عند الساعة (00:30 ت غ).

وأصيب مالكولم بروغدون صانع ألعاب انديانا بيسرز وجباري باركر جناح ساكرامنتو كينغز بفيروس كورونا بحسب ما أعلن الفريقان المشاركان في الدوري الاميركي لمحترفي كرة السلة واللذان يستعدان لعودة المنافسات في مجمع "ديزني وورلد" في فلوريدا نهاية يوليو.

وباتت حصيلة الوباء في أكبر قوة اقتصادية في العالم التي تسجل أعلى الخسائر البشرية 120 ألفا وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من ان العالم سيتجاوز الأسبوع المقبل عتبة 10 ملايين إصابة بكوفيد 19 فيما لم يبلغ الوباء ذروته بعد في أمريكا اللاتينية.

وبات جنوب أمريكا بؤرة الوباء في أكبر قوة اقتصادية في العالم التي يتوقع ان يتراجع اجمالي الناتج الداخلي لديها هذه السنة بنسبة 8 في المائة وهي أعلى بكثير من نسبة 5.9 في المائة التي كانت متوقعة في ابريل.

وأعلن متنزه ديزني لاند في كاليفورنيا المغلق منذ 4 أشهر انه سيؤجل إعادة فتح أبوابه امام العموم التي كانت مرتقبة في 17 يوليو في انتظار موافقة السلطات الصحية.

وبالنسبة لبعض الدول لا سيما في أوروبا فان تراجع اجمالي الناتج الداخلي كبير حيث يرتقب أن يهبط بنسبة 12.5 في المائة لفرنسا و 12.8 في المائة لاسبانيا وايطاليا.

بخصوص الصين التي ظهر فيها الوباء في نهاية العام الماضي فان صندوق النقد الدلي توقع نموا لا يتجاوز 1 في المائة بعيدا عن نسبة 6.1 في المائة التي حققتها في 2019.

واذا تم اكتشاف لقاح فان الانتعاش الاقتصادي يرتقب ان يتسارع. في المقابل فان "موجات جديدة من انتشار الفيروس يمكن أن تكبح" النهوض وان "تضيق بشكل سريع الظروف المالية ما يتسبب بفائض من الديون" بسحب غيتا غوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق.

في أوروبا أعادت المانيا فرض حجر الثلاثاء على أكثر من 160 ألف شخص بعد اكتشاف بؤرة اصابات في أكبر مسلخ في أوروبا أصيب فيه 1550 شخصا.

في باريس يعيد برج ايفل فتح أبوابه الخميس على أمل اجتذاب سكان ضواحي باريس في ظل غياب السياح الأجانب الذين لا تزال أعدادهم قليلة جدا في العاصمة الفرنسية.

في البداية، سيكون من الممكن فقط الصعود إلى الطابق الثاني عبر السلالم. وفي أوائل يوليو إذا سمح الوضع الصحي بذلك يمكن إعادة فتح المصاعد إلى الطابق الثاني.

وستتم إعادة افتتاحه مع الحرص على سلامة الزوار. فقد وضعت إشارات على الطرق التي يجب أن يسلكها الزوار مع فرض وضع الكمامات إضافة إلى الحد من عدد الزوار والحفاظ على المسافة الجسدية بينهم.

ويستعد متحف اللوفر لاعادة فتح ابوابه أيضا باعداد مخفضة في 6 يوليو.

في الكاريبي وأمريكا اللاتينية بؤرة الوباء حاليا تجاوزت الحصيلة 100 الف وفاة اكثر من نصفها في البرازيل.

ورفع اجراءات العزل في بعض ولايات البرازيل التي تعد 53 الفا و 830 وفاة بينها 1185 في الساعات ال24 الماضية، يعتبر سابقا لاوانه من قبل بعض الخبراء.

وقال دومينغوس الفيس مسؤول مختبر أبحاث الصحة في جامعة ساو باولو "لا نزال في الموجة الأولى مع عدد إصابات ووفيات يتسارع بقوة".

في استراليا أعلن الجيش عن نشر ألف عنصر في ملبورن ثاني مدينة تعد اعلى كثافة سكانية في البلاد، بعد رصد بؤرة للوباء.

ورصدت البؤرة الجديدة في فندق بوسط المدينة ينزل فيه استراليون عائدون من الخارج.