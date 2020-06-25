أسهم اليابان تتراجع لأقل مستوى في أسبوع ونصف

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الخميس مسجلة أقل مستوى في أكثر من أسبوع ومقتفية أثر خسائر في وول ستريت مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى بما خيب آمالا بتحقيق الاقتصاد العالمي لتعاف سريع، بحسب ما نشرت "رويترز".

وهبط المؤشر نيكي القياسي 1.2 بالمئة ليغلق عند 22259.79 نقطة، في أدنى مستوى للإغلاق منذ 15 يونيو حزيران.

وكانت قطاعات النقل الجوي والمعادن غير الحديدية والحديد والصلب من بين الأسوأ أداء في البورصة الرئيسية.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 بالمئة إلى 1561.85 نقطة، وهو أيضا أدنى مستوى إغلاق منذ 15 يونيو حزيران وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 باستثناء مؤشر واحد.

وتصدرت الشركات القيادية المعتمدة على التصدير التراجعات بهبوط تويوتا موتور 2.6 بالمئة وباناسونيك كورب 3.8 بالمئة ونيكون كورب 3.1 بالمئة.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 0.5 بالمئة بعد أن قال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة ماسايوشي سون اليوم الخميس للمساهمين إن عليهم ألّا يتوقعوا توزيعات للأرباح لفترة من الوقت مع تنفيذ خطة إعادة شراء الأسهم.