37.1 مليار ريال الصادرات السلعية السعودية في أبريل

تراجعت الصادرات السلعية خلال شهر أبريل الماضي 58.6 في المائة بما يعادل 52.5 مليار ريال، لتبلغ 37.1 مليار ريال، مقابل 89.6 مليار ريال في الشهر ذاته من 2019، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا وإغلاق معظم الدول لحدودها وتأثر كبير للتجارة العالمية.

ووفقا لبيانات رسمية، تراجعت الواردات السلعية 28.4 في المائة بما يعادل 15.1 مليار ريال، لتبلغ 38.1 مليار ريال، مقابل 53.2 مليار ريال للشهر نفسه من 2019.

وتراجعت التجارة الخارجية السلعية 47.3 في المائة بما يعادل 67.5 مليار ريال، لتبلغ 75.2 مليار ريال، مقابل 142.7 مليار ريال للشهر نفسه من 2019.